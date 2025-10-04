台北冬季旅遊親子、藝文、節慶活動全包！集章抽餐券、泡湯券

北市觀光傳播局表示，「2025公館聖誕季」、「2025繽紛耶誕玩台北」，適合親子族。（台北自來水事業處提供）

秋冬旅行來台北！「台北趴趴GO」10月至12月推出15場大型活動，橫跨親子娛樂、藝文及生態自然展演，還有歡樂的歲末慶典，北市觀光傳播局表示，「2025公館聖誕季」、「2025繽紛耶誕玩台北」，適合親子族，熱血年輕族群則可盡情參與「2025秋OUT音樂節」、「2025臺北馬拉松」，用音樂與奔跑盡情釋放活力，最後再與親朋好友齊聚「台北最High新年城」，歡慶倒數，迎接嶄新的一年，參加指定活動就可累積集章抽獎，本季有機會獲得台北國賓大飯店A CUT 牛排館雙人餐券、台北-君悅酒店寶艾西餐廳雙人餐券，以及北投春天酒店泡湯券等好禮。

觀傳局指出，天氣逐漸轉涼，但台北的精彩正要開始，「台北趴趴GO」秋冬共有15場主題活動，橫跨親子娛樂、自然體驗、藝文展演、美食購物與歲末慶典。親子族群首選「2025天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華」、「2025公館聖誕季」、「2025繽紛耶誕玩台北」與「2025臺北耶誕愛無限」，闔家沉浸在遊行歡樂、聖誕樹與燈飾點點的夢幻氛圍，還可造訪「2025士林官邸菊展」和「2025第二十七屆臺北國際賞鳥博覽會」，在秋冬時節感受臺北綻放的生態魅力。

觀傳局表示，系列藝文與文化活動也輪番登場，包括「2025臺北白晝之夜」、「2025臺北時裝週」、「2025臺北客家義民嘉年華」，為城市注入創意與活力；愛吃美食、購物的朋友更不能錯過「商圈嘉年華－台北生活祭」、「2025八德3C哈樂Day」以及「2025臺北國際牛肉麵節」，熱血年輕族群則可盡情參與「2025秋OUT音樂節」和「2025臺北馬拉松」，用音樂與奔跑盡情釋放活力，最後再與親朋好友齊聚「臺北最High新年城－2026跨年晚會」，歡慶倒數，共迎嶄新的一年。

觀傳局補充，今年推出的「臺北趴趴GO」電子集章活動持續熱烈進行，即日起115年3月，民眾只要造訪台北市大型活動任一現場，並加入台北市政府官方LINE、於現場開啟手機定位，即可完成電子集章。單季集滿2個章可參加三獎抽獎，集滿3個章可同時擁有抽二獎與三獎資格，若達4個章則一獎、二獎、三獎資格一次到手，累積旅遊足跡的同時還可抽大獎。

此外，本季10到12月好禮，包含台北國賓大飯店A CUT 牛排館雙人餐券、台北-君悅酒店寶艾西餐廳雙人餐券，以及北投春天酒店泡湯券等，全年累積若達12個章，還有機會再把壓軸大獎iPhone16Pro帶回家。

