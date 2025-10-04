中秋、國慶連假這樣玩！「雙鐵」遊遍南市官田山海圳綠道

騎遊嘉南大圳水圳綠道、山海圳國家綠道。（記者楊金城攝）

中秋、雙十連假出遊怎麼玩？西拉雅國家風景區管理處推出「雙鐵騎遊官田山海圳綠道水鄉慢旅二日遊」小旅行，鼓勵國內、外遊客結合台鐵、鐵馬（自行車）進行低碳永續旅遊新模式，以雙輪漫遊「紅菱之鄉」台南官田與嘉南大圳水圳綠道，探索自然美景與在地文化。

雙鐵騎遊官田小旅行以「雙鐵」為主軸，遊客可搭乘台鐵列車抵達台南隆田火車站後，轉以自行車前往官田遊客中心展開為期兩天的綠道之旅。沿線串聯嘉南大圳水圳綠道、山海圳國家綠道、赤山龍湖嚴、烏山頭八田與一紀念園區、烏山頭水庫風景區、隆田文化資產教育園區、葫蘆埤自然公園、水雉教育園區等鄰近知名景點，沿途盡覽秋日微風下的菱田風光，體驗歷史文化與生態教育的魅力，晚上入住烏山頭湖鏡渡假會館。

次日挑戰42公里長程騎乘，從烏山頭水庫出發後，往北經柳營尖山埤水庫、白河竹門鈺雪冰店、美雅家具觀光工廠、嘉義太保等地，最後抵達台鐵嘉義火車站裝車返程，兩天共計完成約58公里騎乘。

西拉雅管理處處長許主龍表示，雙鐵騎遊官田不僅讓民眾以低碳方式探訪山海圳、水圳綠道，目睹嘉南大圳百年水利工程及地方生態保育。更與地方密切連結，串聯沿線在地商家與農特產品，鼓勵遊客以「鈔」能力支持地方產業，創造永續旅遊與地方經濟雙贏局面，未來將持續推廣主題旅遊讓綠色旅行成為風潮。

西拉雅管理處說，將在11月22、23日舉辦的西拉雅環騎5COOL 188K，挑戰台南曾文水庫、烏山頭水庫、虎頭埤水庫、尖山埤水庫、白河水庫5條水庫騎乘路線，持續報名中，也有西拉雅環騎5COOL–打卡騎GO活動。

鐵馬加台鐵展開騎遊台南官田。（西拉雅管理處提供）

台南官田遊客中心西拉雅大草原。（西拉雅管理處提供）

騎遊菱角故鄉台南官田菱田風光。（西拉雅管理處提供）

