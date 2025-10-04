水電超人前進花蓮災區 幫助插座、電箱泡水救援

水電超人正在光復佛祖街災區，與房屋泡水的水電配電箱奮戰。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生超過10天，主要道路及民宅逐漸恢復，響應前進協調所總協調官行政院政務委員季連成號召，全國水電超人、木工超人今天湧進災區！前來的水電超人說，全國各地的水電工透過網路號召成立光復鄉災區群組，至少有400水電工加入，自備水電材料衝花蓮，希望提供災區最實際援助。

來自台北的王先生是水電工程行老闆，透過水電工群組號召10多位來自新北、桃園的水電師傅，今天第一次進光復鄉災區就前往最嚴重的佛祖街災區支援，年齡從最年輕的18歲到60多歲的專業老師傅都有！只見好不容易挖除高約1公尺泥土的房屋內，插座、配電箱全都被泥水淹沒，乾掉後卡了很多泥巴！

師傅們用螺絲起子挖泥土出來，用電表檢查電路沒問題，還一邊大喊「要送電的時候要先講一下」！王姓超人說，配電箱淹過泥水，開關都吃土了，乾掉後需要先挖土出來，如果泥土還沒完全乾燥，殘餘水將造成銅片導電變差、電阻較高，貿然復電容易過熱或短路。

水電超人專業解釋說，如果電箱及管線內的水有慢慢乾掉，確認乾燥後還是可以撐一陣子，不會造成短路，但使用穩定度會較差，主要要看含水量。

在房屋角落與插座內泥土奮戰，年輕水電工郭先生說，他假日也會支援到苗栗、新竹尖石的偏鄉支援公益水電專案，這次全台灣水電工大多是各自揪團自發性前來，希望幫忙災區的大家盡快復原。

由於災區受災戶多，水電超人先替受災戶接臨時水電、抽水馬達，讓受災戶恢復有電、有水的文明生活，還能洗熱水澡。

已進災區第二天的水電超人說「目前最困難就是材料取得問題」，他說，花蓮水電材料不好買，希望後續前來的超人可以多帶多支援「有多少救多少」！

水電超人將配電箱內泥巴挖出來。（記者花孟璟攝）

水電超人到災區義務協助裝設。（記者花孟璟攝）

帥翻！水電超人進入光復鄉市區，在街道上行軍，全身都是各種水電工具。（記者花孟璟攝）

水電超人前進光復鄉災區，水電群組陸續有老闆在動員，至少有400人有興趣到災區修繕。（記者花孟璟攝）

在光復鄉佛祖街一棟平房，雖泥土已經清出，但從水線看至少淹1.5公尺高。（記者花孟璟攝）

