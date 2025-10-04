為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄苓雅運動生活圈會很「水」！公園處：O9滯洪公園明年3月完工

    2025/10/04 11:58 記者王榮祥／高雄報導
    O9滯洪公園空拍模擬圖。（公園處提供）

    O9滯洪公園空拍模擬圖。（公園處提供）

    高雄市政府積極推動苓雅運動生活圈整體開發，工務局長楊欽富今指出，搭配橘線O9站聯合開發案，將同步打造兼具滯洪與休閒功能的「O9滯洪公園」，預計於2026年3月完工，到時候運動生活圈會變得很「水」！。

    楊欽富表示，O9滯洪公園位於苓雅運動園區與周邊場域間的過渡地帶，規劃以「滯洪、運動、遊戲」為核心，整體面積約0.57公頃，導入LID（低衝擊開發）理念，提升基地保水與入滲能力，滯洪量可達5633立方公尺，有效強化都市防災韌性。

    公園處補充，公園設計融合地形高差，設置攀岩牆、滑梯、滑草區等兒童遊戲場，並規劃環狀步道、台階休憩空間及戶外健身設施，打造適合各年齡層使用的友善運動環境；平時為市民提供散步、健身、遊戲等活動空間，暴雨來臨時則具備滯洪功能，兼顧生活品質與安全防護。

    此外，市府也同步改善周邊公共設施，包括羽球場、壘球場等運動場域升級、人行步道系統優化，並針對輔仁路及四維路進行道路拓寬，強化與國道及捷運系統的交通連結，形塑高雄運動樂活新門戶。

    O9滯洪公園設置遊戲沙坑模擬圖。（公園處提供）

    O9滯洪公園設置遊戲沙坑模擬圖。（公園處提供）

    O9滯洪公園環狀散步道模擬圖。（公園處提供）

    O9滯洪公園環狀散步道模擬圖。（公園處提供）

