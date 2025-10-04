為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄林園海洋濕地公園國慶嘉年華登場 秋季限定尋蛛趣及倒立水母現身

    2025/10/04 11:39 記者洪臣宏／高雄報導
    住在「水晶宮」的長疣馬蛛，秋季才會現蹤。（陳俊強提供）

    住在「水晶宮」的長疣馬蛛，秋季才會現蹤。（陳俊強提供）

    高市府委託林園愛鄉協會和執行高雄市其他濕地計畫的團體，於112年全國評鑑獲得特優，國慶連假將屆，協會將於11日在濕地公園舉辦一場別開生面嘉年華會，除了有相關單位設攤宣導環境教育，倒立水母也已悄悄現身，更有秋季限定版的生態導覽「尋蛛趣」，歡迎民眾參加。

    活動將於11日（六）13:30-17:30登場，林園愛鄉協會將發表濕地計畫成果，嘉年華活動也邀請機關團體及在地社區參加設攤宣導，現場將有25個攤位，包括生態影像展、社區林業成果（槺榔、石灰窯、湧泉） 、社區產業、紅樹林生態、漂流木文創、倒立水母、海巡志工隊等攤位，讓民眾接觸多元的環境教育面向。

    活動也加入濕地公園秋季限定版生態景象，協會理事陳俊強表示，住在水晶宮（早上沾滿露水的蜘蛛網）的隱匿高手長疣馬蛛，秋季才會現蹤，解說導覽將安排「尋蛛趣」，還有剛毛蟲的卵囊、新發芽的水筆仔胎生苗、每天出現的「值日生」黃小鷺。

    協會表示，完成闖闗可獲紀念品，解說導覽可以透過網路事先預約，也可以現場報名。

    剛毛蟲的卵囊。（陳俊強提供）

    剛毛蟲的卵囊。（陳俊強提供）

    新發芽的水筆仔胎生苗。（陳俊強提供）

    新發芽的水筆仔胎生苗。（陳俊強提供）

    黃小鷺天天出現。（陳俊強提供）

    黃小鷺天天出現。（陳俊強提供）

    倒立水母。（陳俊強提供）

    倒立水母。（陳俊強提供）

