為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋前夕 嘉市九華山地藏庵發放3440份贊普品

    2025/10/04 11:35 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（中）今天到九華山地藏庵協助發放贊普品。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠（中）今天到九華山地藏庵協助發放贊普品。（記者丁偉杰攝）

    中秋節前夕，嘉義市九華山地藏庵今天上午舉辦中元贊普品發放活動，共發放3440份贊普品，扶助嘉市低收入戶及邊緣戶共1396戶及嘉縣弱勢團體；九華山地藏庵董事長蔡爾健說，感謝善心人士捐贈，在中秋前夕將大眾愛心集中，回饋給需要的民眾。

    嘉義市長黃敏惠到場關懷弱勢、協助發放贊普品。她表示，感謝九華山地藏庵集結大眾愛心，市府社會處提供低收入戶及邊緣戶名冊及貼心的志工服務，發放善心人士贊普品，讓鄉親在中秋佳節得到溫暖支持與照顧。

    廟方表示，九華山地藏庵「盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會」為嘉義地區深具文化特色的年度宗教盛事，法會期間彙集來自十方大德的贊普物資，日常食品包括油、鹽、糖、醬油、麵、罐頭、飲料及餅乾等贊普品3440份，贊普白米1萬7200公斤，捐贈數量發放給嘉市低收入戶1115戶、邊緣戶281戶，共計1396戶，以及嘉縣市育幼院、教養院及弱勢社福團體等約60家機構。

    中秋節前夕，嘉市九華山地藏庵今天上午舉辦中元贊普品發放活動。（記者丁偉杰攝）

    中秋節前夕，嘉市九華山地藏庵今天上午舉辦中元贊普品發放活動。（記者丁偉杰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播