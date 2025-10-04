中秋前夕 嘉市九華山地藏庵發放3440份贊普品

嘉義市長黃敏惠（中）今天到九華山地藏庵協助發放贊普品。（記者丁偉杰攝）

中秋節前夕，嘉義市九華山地藏庵今天上午舉辦中元贊普品發放活動，共發放3440份贊普品，扶助嘉市低收入戶及邊緣戶共1396戶及嘉縣弱勢團體；九華山地藏庵董事長蔡爾健說，感謝善心人士捐贈，在中秋前夕將大眾愛心集中，回饋給需要的民眾。

嘉義市長黃敏惠到場關懷弱勢、協助發放贊普品。她表示，感謝九華山地藏庵集結大眾愛心，市府社會處提供低收入戶及邊緣戶名冊及貼心的志工服務，發放善心人士贊普品，讓鄉親在中秋佳節得到溫暖支持與照顧。

請繼續往下閱讀...

廟方表示，九華山地藏庵「盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會」為嘉義地區深具文化特色的年度宗教盛事，法會期間彙集來自十方大德的贊普物資，日常食品包括油、鹽、糖、醬油、麵、罐頭、飲料及餅乾等贊普品3440份，贊普白米1萬7200公斤，捐贈數量發放給嘉市低收入戶1115戶、邊緣戶281戶，共計1396戶，以及嘉縣市育幼院、教養院及弱勢社福團體等約60家機構。

中秋節前夕，嘉市九華山地藏庵今天上午舉辦中元贊普品發放活動。（記者丁偉杰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法