東京首展回顧民主歷程！ 謝三泰︰台灣自由空氣不是憑空而降

謝三泰和李逸洋從照片中指認出已故的街頭老戰友。（駐日特派員林翠儀攝）

台灣資深攝影記者謝三泰首次在東京舉辦個展，3日在駐日台灣文化中心開幕。謝三泰以鏡頭紀錄台灣在1987年解嚴後的民主歷程，各項街頭運動幾乎無役不與，這次帶來了60張攝影作品與1件影像作品，他希望讓沒有經歷過這段歷史的年輕人，理解台灣的自由空氣，不是憑空而降。

謝三泰攝影展「街頭劇場、火燒島／流麻溝十五號」，由駐日台灣文化中心主辦、華梵大學教授沈昭良策展，駐日代表李逸洋出席3日的開幕式，同日下午也由謝三泰、沈昭良、東京藝術大學名譽教授伊藤俊治、多摩美術大學教授港千尋等重量級講者，以座談會方式，分享台灣在威權體制下的人權記憶與社會運動故事。

謝三泰在台灣解嚴的1987年進入剛創刊不久的「自立晚報」擔任攝影記者，台灣解嚴前後的十多年間正是民主運動最活躍的時期，他的職業生涯經歷了多家媒體，但從未放下手中的相機，擔任紀實攝影師超過30年，在台灣的民主運動史上扮演非常重要的紀錄者角色。

謝三致詞時表示，他在新聞攝影工作多年，以鏡頭紀錄解嚴前後的街頭運動，包含反軍人干政、台灣學運、520農民運動及勞動人權運動等等，退休之後開始整理過去的影像資料，希望藉由過去的照片，一點一滴拼湊出台灣這段時期的歷史影像，他希望讓沒有經歷過這段歷史的年輕人，透過這些照片理解台灣的自由，不是憑空而降，而是一群台灣人走上街頭爭取而來的。

首次到東京辦展，謝三泰表示，我們正在面對中國的認知戰，希望透過這次展覽讓日本的朋友理解台灣過去民主運動的進程， 也希望透過對這些進程理解，讓日本朋友不要輕易被中國的認知作戰瓦解。

沈昭良表示，本次展覽以謝三泰的代表性攝影集「街頭劇場」與「火燒島：流麻溝十五號」為基礎，展出60件攝影作品與1件影像作品，他強調，從歷史的角度來看，攝影並非僅止於視覺或美學的表現，它同時緊密連結著思想、知識與觀點，進而映照社會、政治與文化。今年正值台灣文化中心成立實體據點10周年，他也衷心希望台日之間的攝影交流能更加緊密。

在1986年因「蓬萊島雜誌案」坐過政治黑牢的駐日代表李逸洋，今天在參觀謝三泰的作品時感觸特別深，尤其是一幅監獄舍房的照片，勾起他的回憶。他表示，當時他被關的舍房同棟還有重刑犯，晚上可以聽到重刑犯走路時腳鐐摩擦地板的聲音。夏天舍房炎熱，全身脫到剩下一件內褲，必須不斷地用濕毛巾擦身體才能散熱。

李逸洋在1987年擔任民進黨文宣部長，經常參與街頭運動，他表示，和謝三泰算是「街頭老戰友」，能在東京參加他的作品展，覺得無比親切。

謝三泰鏡頭下的街頭運動，畫面中很少出現政治人物，他說，台灣的民主是由一群愛好民主的台灣民眾和前輩，共同走上街頭爭取而來。雖然政治人物也扮演了重要的靈魂角色，但有些並不盡然。

李逸洋也很同意謝三泰的說法，他表示，其中有很多無名的幕後英雄，包括很多在牢裡面犧牲自由，甚至犧牲生命的人。他要對這些無名英雄表達最高的敬意，感謝他們爭取台灣民主。

台灣文化中心指出，緊接在開幕式後舉辦的座談會，不但觀眾爆滿，現場更齊聚日本攝影藝術領域的眾多專家學者，包含東京工藝大學校長吉野弘章、東京綜合寫真專門學校校長伊奈英次、2018年時曾展出台灣攝影家聯展的清里攝影藝術博物館事務長小川直美、寫真弘社社長柳澤卓司、日本寫真協會、東京都現代美術館、東京都寫真美術館相關人員出席等，場面可說是一場攝影界的盛會。

台灣資深攝影記者謝三泰首次在東京舉辦攝影展。（駐日特派員林翠儀攝）

駐日台灣文化中心舉辦謝三泰（左4）攝影展，駐日代表李逸洋（左3）和日本攝影界重要人士出席開幕式。（駐日特派員林翠儀攝）

曾經坐過政治黑牢的駐日代表李逸洋（右）指著照片中的舍房，憶起當年在半夜聽到腳鐐摩擦地板的聲音。（駐日特派員林翠儀攝）

