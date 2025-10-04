「2025三峽紅茶季」10/10、11兩天登場

「2025三峽紅茶季」10月10、11日兩天登場。（資料照）

新北市「三峽茶正紅～2025三峽紅茶季」將於10月10日（五）至11日（六）14點至21點在國立台北大學心湖草坪登場，活動集結超過50攤「三峽好茶 × 在地美食 × 職人手作 × 潮流胖卡」，讓民眾一次網羅精緻茶品與風味料理，DIY與體驗活動包括「紅茶染燈籠」、「功夫下午茶體驗」、「歡樂下午茶」及親子免費參加的「揉茶趣」，讓大小朋友親身感受紅茶文化魅力。

台北大學海山學研究中心指出，三峽自清代以來便是北台灣的重要茶鄉，百年前日本三井集團在三峽設立「日東紅茶」事業，於大豹、大寮、水流東等地建立大型製茶廠，將紅茶大量外銷至歐美與日本，不僅成為日本天皇御用茶，更在歐美博覽會與國際競賽屢獲大獎，奠定三峽作為「台灣紅茶原鄉」的國際榮耀地位。

「三峽茶正紅～2025三峽紅茶季」將於10月10日（五）至11日（六）下午14點至21點在國立台北大學心湖草坪盛大登場，活動大使由「瓊瑤女郎」趙永馨擔綱，邀請全民在雙十連假走進茶鄉，在茶香、藝文與音樂交織的氛圍中，再一次重返茶金榮耀。

兩天兩夜的舞台節目亮點連連：親子馬戲劇場、民俗技藝表演、弦樂古典四重奏、絲竹弦樂、峽鼓原舞、日本舞、吉他演唱，以及在地團隊精采演出，晚間的星空電影院將放映經典國片《魔法阿嬤》，挽仙桃劇團也將帶來《1205號夢境》劇場，為活動增添文化厚度，歡迎大家攜帶野餐墊，在北大心湖草坪上悠閒席地而坐，品茶香、看表演、吃美食，在星空下感受音樂與戲劇的陪伴，度過最浪漫的假期時光。

