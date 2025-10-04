新北放寬育兒家庭社宅加籤、延長租期 青年租屋補貼最高7千元

新北市推出社會住宅「育有1名以上子女家庭一般戶加籤措施」，並放寬育兒家庭一般戶租期最多延長至12年。圖為孩子在公園遊玩示意畫面。（記者賴筱桐攝）

為鼓勵青年成家，減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府即日起推出社會住宅「育有1名以上子女家庭一般戶加籤措施」，並放寬育兒家庭一般戶租期最多延長至12年；此外，2026年青年租金補貼即日起開放申請，單身、新婚及育有未成年子女家庭皆可申請，最高補助7000元。

新北市城鄉發展局長黃國峰指出，為協助家長減輕生養負擔，市府將放寬社會住宅育兒家庭加籤機制，推動「育有1名以上子女家庭一般戶加籤措施」，現行2名以上子女才享有加籤優惠，現在放寬為1名子女即適用；未來申請新北市社會住宅的家庭，將依未成年子女人數獲得額外加籤，例如育有1名子女加籤1支、2名加籤2支，3名以上加籤3支，提高中籤機率，希望鼓勵新婚夫妻生育，支持育兒安居。

另外，原本未成年子女就讀社宅所在學區小學，可以延長社宅租期，將放寬資格，將公立學校（國小、國中、高中）納入適用，最長租期為12年，提供社宅住戶更穩定的就學環境。

為減輕青年居住負擔，新北市政府推出青年租金補貼政策，經審查符合資格者，可享有單身3500元、新婚4500元、育（孕）有未成年子女（胎兒） 1人5000元、2人6000元、3人以上7000元的租金補貼。

城鄉局表示，新北市2026年青年租金補貼，即日起至明年12月31日下午5點開放申請，降低申請門檻，家庭成員年收入標準放寬為144萬元以下、每人每月平均所得標準為5萬9150元以下，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭，均可提出申請。詳細資訊可上新北市政府城鄉發展局網站查詢。

