94W影響東北季風降溫！ 氣象專家分析2情況

中秋連續假期，天氣大多晴到多雲。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前在日本東南方海面有一個熱帶擾動（94W）正在發展，這個擾動94W的發展跟移動也將牽動到下週東北季風是否影響台灣。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，如果94W順利北上，且離台灣比較遠的話，會更有利於東北季風順利來到台灣附近，季風的強度也會變得比較強一點，時間點仍是落在下週三、四左右。但如果94W未來的轉向過程太過靠近台灣，那麼就會變成是受到它的影響了，自然也就沒有東北季風影響台灣的機會。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天（04日）開始是一連三天的中秋連續假期，今天（4日）除了在台東、恆春半島仍有些局部短暫陣雨外，大部分地方一整天都是晴到多雲的天氣，西半部山區午後可能有些局部短暫雷雨機會。明後天（5至6日）各地一整天大致都是晴到多雲天氣，只有西半部山區午後有些局部短暫雷雨，天氣可說是相當的穩定。

溫度方面則是相當炎熱，各地高溫普遍可達32至35度，大台北、西半部局部地區有36度或以上的高溫，雖然很適合外出活動，但還是要留意做好防曬、防中暑的準備。

粉專指出，目前在日本東南方海面有一個熱帶擾動（94W）正在發展，昨天有提到它是位於遠洋東風波動頂部的系統，在良好條件的幫助下，今天清晨的衛星雲圖上看起來已經具有一定程度的規模，可能很快在今明兩天（4至5日）就有機會發展為熱帶性低氣壓或是下一個輕度颱風。

今天到明天之間它的移動將會比較緩慢，大致往西到西北西方向移動，並且逐漸發展增強。到了下週一、二（6至7日）中國華北有西風短波槽往日本東移出來，是否會讓高壓的弱點變得更明顯就很值得觀察，如果順利的話，應該會讓94W未來逐漸往西北轉北、再轉向東北的拋物線順時針路徑移動，朝向日本方向而去。不過這個轉向的位置預報分岐程度很大，有些離台灣很遠，但也有些離台灣很近，因此這就是下週要密切觀察的重點，也是下週三（8日）到國慶日（10日）之間天氣是否有明顯變化的關鍵所在，未來這1至2天的預報很值得留意。

粉專直言，而這個擾動94W的發展跟移動也將牽動到下週東北季風是否影響台灣，先前的預報大多是認為在下週三、四（8至9日）之間有一股微弱東北季風將會來到台灣附近，稍微改變迎風面的天氣並且略為降溫，但是現在又多了擾動94W的因素，如果94W順利北上，且離台灣比較遠的話，會更有利於東北季風順利來到台灣附近，季風的強度也會變得比較強一點，時間點仍是落在下週三、四左右。

但如果94W未來的轉向過程太過靠近台灣，那麼就會變成是受到它的影響了，自然也就沒有東北季風影響台灣的機會。由於熱帶擾動的發展大多都是比較隨機性，常常會因為颱風的出現而導致原本預報的大趨勢出現改變，今年自9月以來已經有數次因為颱風的發展而改變原本預報大趨勢的情況，這一次會不會因為颱風而讓首波東北季風的抵達再度延後也很值得觀察。

