中秋去哪玩？ 新北青農快閃展售會捷運雙連站登場 在地好物一次買足

新北青農中秋展售會現場展售多種多肉植物。（農業局提供）

中秋節3天連假登場，還沒想好要去哪嗎？新北市農業局今（4日）下午2點至晚上8點在捷運雙連站1號出口廣場舉辦「新北青農中秋展售會」，現場提供新北青農優質農產品與加工品，從新鮮蔬果、蜂蜜、香草精油到多肉植物、咖啡甜點一應俱全，並推出多項優惠。

農業局長諶錫輝表示，展售會網羅各式特色產品，包括「八里榕爺黃金筍農場」的爽脆黃金筍，推出現場滿500元折價50元優惠；「昌輝養蜂場」的香甜蜂蜜；「小棲蘭森林農場」的猴頭菇料理，現場提供猴頭菇炒飯及炊粉任3包只要300元，麻油猴頭菇湯及猴頭菇牛蒡湯任兩包也只要360元；「錦川食堂」的草仔粿與蘿蔔糕，以及「三寶爸的窩」的蜂蜜氣泡酒、純釀蜂蜜酒等，及「蜜珞咖啡烘焙甜點」提供咖啡與司康甜點，讓民眾一次品嚐在地農產多樣風味。

諶錫輝說，視覺與嗅覺體驗也不能放過，「空氣魔法種苗育種農場」推出多肉植物優惠活動，現場所有多肉植物買五送一、消費滿千送農場百元折價券、Google商家打卡來農場送消費折扣券；另「桃植物精油工坊」則展售檜木、柚子等天然精油及線香，兼具療癒與送禮好選擇。

小棲蘭森林農場靈芝。（農業局提供）

「蜜珞咖啡烘焙甜點」提供咖啡與司康甜點。（農業局提供）

