新北稽查200件中秋禮盒 2件過度包裝不合格將開罰

新北市環境保護局於中秋假期前針對常見的禮盒品牌進行過度包裝稽查，隨機抽查各店面及各大賣場共200件禮盒，抽查結果發現2件禮盒有過度包裝情形，環保局將依「資源回收再利用法」規定告發，最重可罰15萬元罰鍰，並要求限期改善。

環保局表示，依據資源回收再利用法第13條、第14條及環境部公告「限制產品過度包裝」法規，管制糕餅禮盒、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類產品禮盒，其包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下，違者可處3萬元至15萬元罰鍰。

環保局說明，今年抽查的200件禮盒中，包含60件糕餅、51件加工食品、81件酒類及8件化妝品，查獲2件商品有過度包裝情形，違規情節均為包裝體積比值量測結果大於1，查獲過度包裝的燕窩及茶葉禮盒等2件食品加工禮盒，其公司所在地位於新北市，後續將依「資源回收再利用法」開罰。

環保局呼籲，業者在禮盒產品推出前，務必審慎檢視產品包裝，並定期自主抽驗，可至環境部資源循環署「一次用產品源頭減量宣導網」（https://recycle2.moenv.gov.tw/SingleUse/Page/OverPackagingCalc）進行限制產品過度包裝線上試算，以免觸法，民眾於選購禮盒時應掌握「一多三少」原則─即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，不論在實體店面或網路選購，盡可能選擇循環包裝、原箱出貨禮盒，共同響應源頭減量。

