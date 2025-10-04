為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    9436萬元打造新基地 苗栗三灣消防分隊廳舍啟動改建

    2025/10/04 10:31 記者彭健禮／苗栗報導
    三灣消防分隊辦公廳舍改建動土，工程工期360天。（圖由苗栗縣政府提供）

    三灣消防分隊辦公廳舍改建動土，工程工期360天。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊三灣分隊辦公廳舍使用近40年，老舊空間不足，縣府爭取中央補助及自籌9436萬元啟動改建，工程工期360天，預計明年底前完工啟用。

    消防局長匡夢麟表示，改建經費由中央補助2032萬餘元、地方自籌7403萬餘元，新建廳舍為地上4層、地下1層，總樓地板面積337坪，可進駐人員從14人增加至25人，備勤室更從3間擴增至12間滿足勤務與休憩需求；因應改建工程，分隊人員目前已搬至另一個地方，對救災救護工作不會有影響。

    苗栗縣長鍾東錦、消防署副署長簡萬瑤、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、立委邱鎮軍、副議長張淑芬及多名議員，與三灣鄉長李運光、代表會主席邱騰森等人昨（3）日為工程持鏟動土、焚香祝禱人車出入平安。

    鍾東錦表示，三灣消防廳舍改建有其必要性，尤其空間過於狹小，不利同仁辦公及訓練，希望營造商能夠如期如質將新建物蓋好，讓消防弟兄早日搬回，享受更好的辦公廳舍與休息空間，更有精力與體力把工作做好。後續還有竹南、頭份、銅鑼3處分隊廳舍需要改建，但苗栗財政辛苦，也請中央支持與幫忙。

    新建三灣消防廳舍外觀示意圖。（圖由苗栗縣政府提供）

    新建三灣消防廳舍外觀示意圖。（圖由苗栗縣政府提供）

