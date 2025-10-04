聽不下去！徐榛蔚到災區講政績 部落青年當面躺平：睡覺比較實際

花蓮縣長徐榛蔚在發言時，佐拉就在她面前不遠處仰頭就睡。（擷取自「Fata'an年祭」直播）

昨晚花蓮縣長徐榛蔚前進Fata'an部落、面對不滿的族人居民，但徐榛蔚長篇大論，講的都是自己在災難中的貢獻，來自瑞穗的青年佐拉就坐在廣場最前方、最靠近徐，當時已經受不了直接「躺地」。佐拉說，誰受得了？講那麼久又沒重點，睡覺比較實際，也是自己最舒適的抗議。

佐拉以自設的小型網路工作室為業，昨晚會到場是受媒體友人之邀協助錄影，但他表示，昨天完全感受到身為媒體的痛苦:「常常忍受極度無趣又冗長的發言」，差別在於專業媒體人不能表現出來，佐拉相對的「放飛自我」。他說，「我就當場倒下即睡，這誰還受得了？」

佐拉在徐榛蔚前躺地照已被網友截圖成了迷因，當時直播畫面有不少人留言「時間到了該睡了」、「聽完就直接躺下」。由於全場太多答非所問，或是不直接講清楚「族人該如何做」，甚至到活動最後，徐與族人問答時間也發生類似狀況，以至於活動結束、徐離場前，全場已有超過一半族人回家。

雖說是「媒體協力」，但佐拉就是鄰近鄉鎮的部落青年，會表現出內心真正態度也是自然，他不僅被捕捉到仰頭就睡一幕，其實只要是官員講話讓他覺得太無聊、連當地族人都受不了時也會打斷，或是玩起自拍，例如立委鄭天財在為遲到的徐榛蔚「暖場」時一直提到自己在立院作為，以解除堰塞湖隱患時，佐拉就大喊「叫李鴻源來講！」、「你又不是專業，我不想聽你的政見」。

目前佐拉在光復鄉內當「小蜜蜂」，到處載著志工前往服務區域，被問到「還要不要再近距離拍攝縣長？」他一陣無語後表示，「真的很累，講話都沒重點」、「我先載志工比較實際，其他再看看」。

有長輩笑說，佐拉在現場睡「很熱！半夜又有蚊子，家裡已被沖毀又髒又沒冷氣，要聽縣長講話，不如去找親戚家早早睡來得實際」。

