台中太平咬人狗坑步道二次崩塌 鐵橋岌岌可危山友驚

太平咬人狗坑登山步道，一處鐵橋的邊坡近日發生二次崩塌，因靠近鐵橋基座，遊客憂心鐵橋安全，希望市府進行搶修。（記者陳建志攝）

台中太平區咬人狗坑登山步道，平假日都吸引許多民眾登山踏青，就連公所舉辦枇杷節系列活動也安排來這裡登山健行，不過靠近一處鐵橋的邊坡，今年728大雨已經發生崩塌，至今還沒有修復，沒想到近日下雨再度發生二次崩塌，且崩塌位置還靠近鐵橋的基座，鐵橋的安全岌岌可危，山友行經膽顫心驚。

太平「咬人狗坑登山步道」沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引許多民眾來登山、健行。

不過728大雨造成長青廣場通往好漢坡的路段出現邊坡整片滑落，造成路面下方掏空；通往觀雲領的農路旁，也出現一處的崩塌，民眾一不小心就可能跌落4、50公尺深的山谷；登山口到第一涼亭的路段，在一處鐵橋旁也出現大面積的崩塌，公所雖已經拉起警戒線，但至今都未修復。

不料，這座鐵橋旁邊坡，近日下雨又出現二次崩塌，且崩塌的位置就在鐵橋基座的下方，鐵橋的安全岌岌可危，因每天通行的山友眾多，民眾憂心鐵橋倒塌，危及民眾安全，希望市府進行搶修。

太平區長陳柏宏表示，之前大雨損壞區域已經邀市府觀旅局會勘，其中供公眾通行的農路等設施，將會爭取災後復建經費儘速修復，不過因咬人狗坑步道沿途有許多土地都屬私人所有，需先釐清土地權屬，初步了解這座鐵橋當初是山友自行花錢搭設，除呼籲登山客行經該路段要小心自身安全，也會再跟觀旅局反映，尋求妥善的解決之道。＃

