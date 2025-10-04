為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    摸到賺到！超人氣「挖超大海蛤」加場 中秋烤肉「自摸自烤」

    2025/10/04 10:26 記者劉曉欣／彰化報導
    敲碗成功！超人氣的「挖超大海蛤」今明加場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    敲碗成功！超人氣的「挖超大海蛤」今明加場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    又到中秋連假的烤肉季，超人氣的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，為了滿足民眾的心願，決定今天（4日）、明天（5日）臨時加場，讓民眾可以「自摸自烤」，自行帶走只要大盤價每台斤100元，摸到就算是賺到。

    執行長黃泯嘉表示，因為今年有閏月，中秋節比較晚，原本打算不辦了，後來發現還有文蛤，數量還不少，決定順應民意加場開辦，在中秋節之前的今、明兩天登場，今天是下午1點半，明天是下午2點，剛好來摸超大海蛤，就可以烤肉派上用場。

    不過，摸到的海蛤還要吐沙，來得及嗎？黃泯嘉強調，吐沙大約要2個小時，民眾若要帶回去，記得自備容器與少許海水，讓海蛤吐沙就可以了。

    黃泯嘉指出，越到中秋的文蛤越貴，目前市價約在每台斤150元到180元，自己來摸海蛤，只要大盤價每台斤100元，摸到就算是賺到，這兩場加碼辦完，應該就要等明年才能再辦了。

    敲碗成功！超人氣的「挖超大海蛤」加場。（資料照，記者劉曉欣攝）

    敲碗成功！超人氣的「挖超大海蛤」加場。（資料照，記者劉曉欣攝）

