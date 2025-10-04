為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖鳥嶼地標與燈塔重新上漆粉刷 並進行堤防彩繪

    2025/10/04 10:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    鳥嶼是澎湖重要燕鷗生態區。（澎湖縣旅遊處提供）

    鳥嶼是澎湖重要燕鷗生態區。（澎湖縣旅遊處提供）

    早期澎湖俗諺「鳥嶼無鳥、花嶼無花、貓嶼無貓」，其實除了貓嶼無貓之外，花嶼近年來綠化有成，處處鳥語花香；鳥嶼更是燕鷗繁衍棲息聖地，發展成東海賞鳥重鎮及基地。但鳥嶼島上地標與燈塔，因長年放置戶外，導致表面漆料剝落情形嚴重地方建議改善修復，澎湖縣政府近日完成重新上漆工程，恢復昔日風采，歡迎民眾前往參觀。

    鳥嶼隸屬澎湖白沙鄉行政轄區內，距離赤崁或岐頭約20分鐘船程，雖為小島，鄰近澎湖生態與遊憩並存示範區澎灘，被列入澎湖重要的漁業據點與生態旅遊區域，吸引遊客到訪，其中位於漁港邊的海鳥造型裝置藝術是遊客參訪時醒目的地標。

    豎立於碼頭的燈塔長年肩負來往船隻航安任務，為漁船與往來船隻提供導航保障，也是碼頭具指標性設施，惟因放置戶外又鄰近海邊，受海風、鹹水煙侵蝕，外觀漆料嚴重剝落，影響地方景觀。

    旅遊處表示，此次進行重新粉刷，不僅提升船隻航行安全，更讓遊客以全新角度感受鳥嶼之美，強化在地觀光形象，修復工作於9月底完成，恢復潔白清新的面貌，持續屹立島上。

    此外，為持續提升鳥嶼觀光亮點，目前縣府委託廠商進行鳥嶼南、北側碼頭堤防彩繪，彩繪工程預計明年2月完工，預期完工後不僅增添島上風貌，彩繪堤防同時能成為遊客熱門打卡點。

    鳥嶼是東海漁業重鎮，防波堤展開彩繪作業。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    鳥嶼是東海漁業重鎮，防波堤展開彩繪作業。（澎湖縣政府旅遊處提供）

