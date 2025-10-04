員林人久等了！幸福巴士復駛 免費搭車還能換摸彩券

員林市幸福巴士10月恢復行駛，並規劃平日線與假日線服務。（員林市公所提供）

彰化縣員林市「幸福巴士」，一度因找不到業者而停擺9個月，在歷經11次流標的困境後，終於在上月找到承攬業者，並從10月1日起全面恢復行駛。為了鼓勵民眾多利用，員林市公所推出搭車集點活動，民眾只要持幸福卡免費搭乘，集滿2點即可兌換「員林升市10年」感恩晚會摸彩券，有機會將大獎帶回家。

幸福巴士自2022年4月試營運，初期每月僅約2千人次使用，市公所隨後調整班次與路線，平日以市場、就醫、就學及洽公需求為主，假日則串連員林演藝廳、百果山遊憩區與藤山步道等觀光景點，目前已累積逾1萬人次搭乘，成為在地居民重要的代步工具。

然而，去年編列328萬元預算發包，因營運成本高，須聘3名司機、負擔維修及保險費用，廠商意願低落，連續流標11次，巴士從元旦起停駛，引發民眾抱怨。

市公所表示，平日線服務範圍涵蓋市區，分別從振興里天化宮、湖水里集興宮出發，定時巡迴，協助長輩就醫、採買與洽公；假日線則以圓林園與台鐵員林車站為起點，行經龍燈滯洪池公園、員林演藝廳等景點，便利遊客與親子出遊。

代理市長賴致富指出，八卦山區公共運輸資源稀缺，幸福巴士的存在不只是交通工具，更象徵公共服務的延伸，未來將持續聽取建議，依不同族群需求調整路線，提升服務品質，讓「幸福」真正陪伴市民日常。

另外，員林市公所表示，18日晚間將在圓林園舉行「升市10年」感恩晚會，假日線調整為由員林車站直達圓林園。民眾即日起搭乘幸福巴士1次可獲得1枚集章，2枚可在晚會兌換摸彩券，歡迎多多搭乘，就有更多中獎機會。

