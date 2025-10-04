新北20條寵物旅遊路線票選開跑 有機會抽中冠軍實走團免費一日遊

寵物友善店家張貼貼紙。（動保處提供）

隨著飼養寵物人口逐年增加，公共空間與商家的寵物接納度備受關注。新北市動物保護防疫處推出友善店家推薦地圖、名單及「毛寶貝旅遊路線票選活動」，公開近千家寵物友善店家，並規劃20條寵物旅遊路線，即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎拿好禮。投票結果將於11月29日毛寶貝耶誕趴公布，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10名飼主帶毛寶貝免費參與第一名票選路線。

動保處長楊淑方指出，此次調查涵蓋餐廳、咖啡館、商店與文創空間，除了是否開放寵物入內，也納入飲水補給、專屬休息區、環境清潔及友善標示等指標，透過更全面的檢視，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境。「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」刊登於動保處網站。

另外，隨著旅遊風行，更多民眾會帶著毛寶貝一起旅遊，因此加碼推出20條寵物旅遊路線，橫跨海、山、城、河、林五大主題，包含一日遊、二日遊及公車、自駕、遊覽車包團等多種選擇，即日起至11月10日填寫表單即可參加抽獎，抽獎需填寫飼主基本資料及寵物晶片，一組晶片限抽1次。此次獎品包含寵物推車、住宿券、寵物用品等，並將抽出10名飼主與毛寶貝免費參加「冠軍實走團」，實地暢遊票選冠軍路線。結果將於11月29日「毛寶貝耶誕趴」公布。

楊淑方表示，「寵物友善城市」是長期推動的目標，透過友善地圖、店家名單及路線票選，不僅鼓勵更多店家加入，也讓飼主能自在規劃行程，實現與毛寶貝共享城市生活的願景。

友善店家標籤。（動保處提供）

新店碧潭是此次毛寶貝旅遊路線之一。（動保處提供）

