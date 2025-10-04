視障按摩小棧進駐國立台灣圖書館 即日起至年底消費享優惠

國台圖在館內設立視障者按摩小棧，提供視障者工作機會和民眾多元服務。（記者翁聿煌攝）

國立台灣圖書館攜手新北市勞工局及雙連視障者關懷基金會，首創在館內設立「視障按摩小棧」，國台圖館長曹翠英表示，國台圖長期推動身心障礙者閱讀服務，此次更將服務觸角擴展至視障者就業支持，讓閱讀與按摩跨界結合，即日起至17日，每天前20名按摩者可享100元折扣；18日至今年底到國台圖借閱圖書及在按摩消費者，可參加集點兌獎活動。

曹翠英表示，圖書館不僅是知識殿堂，更是充滿關懷與溫度的空間。透過設立按摩小棧，讀者在閱讀之餘，也能體驗按摩舒壓，閱讀與按摩雖屬兩個不同領域，卻能完美融合，這是愛與正能量的展現，也是跨界合作的嶄新起點，讓圖書館成為知識與關懷兼具場所。

請繼續往下閱讀...

曹翠英說，在圖書館這樣承載豐富文化意涵場域設立按摩小棧，是全台首創，希望民眾在汲取知識的同時，也能透過按摩享受舒壓，並為身心障礙者帶來最大的鼓勵與支持，展現愛無限的精神。

館方為鼓勵更多民眾前來體驗，結合閱讀與按摩推出多項活動，即日起至17日，每日前20名至視障按摩小棧消費者可享100元折扣；18日至12月31日，凡到國台圖借閱圖書及在視障按摩小棧消費者，還可參加集點兌獎活動，獎品包括精美禮品及免費按摩體驗券，詳細請參閱活動網址：https://reurl.cc/oYEOZg。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法