「2025來慈湖・潮復刻」活動今登場 民眾可多利用大眾運輸工具

「2025來慈湖・潮復刻」活動推出「日夜水舞」夜間版，加入燈光、水霧、水柱搖擺、雷射等效果。（桃園市政府提供）

桃園市政府觀光旅遊局舉辦「2025來慈湖・潮復刻」活動，今（4日）起在大溪區慈湖園區登場，民眾可多利用大眾運輸工具，搭乘「台灣好行」或市區公車前往，返程時則可搭公車5107、5106A、L701到桃園客運大溪總站，再轉乘市區公車前往其他行政區。

開車的民眾可免費停車在「慈湖遊客中心停車場」、「北橫遊客中心停車場」，再轉乘2處停車場的活動免費接駁車，接駁車行駛時間為每天的下午1點半到晚間8點半；活動期間，台7線的北橫遊客中心與慈湖園區間路段兩側，也開放免費停車。

觀旅局建議，復興區下山但不前往慈湖的民眾，可改走石門水庫方向接國道3號，石門水庫大灣坪於下午5點後入園免收費，宜多加利用；往新竹方向的民眾可改走桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮、往台北方向民眾可改走台7乙線往新北市三峽區再接國道3號，相關資訊可洽活動官網（https://www.2025cihu.com.tw/ ）查詢。

「2025來慈湖・潮復刻」活動資訊。（桃園市政府提供）

「2025來慈湖・潮復刻」活動交通資訊。（桃園市政府提供）

