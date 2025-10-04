馬太鞍堰塞湖洪災復原腳步不停歇 陳金德二度勘災籌備「一站式服務」

政委陳金德（右1）二度赴光復勘災，籌備「一站式服務平台」工作。（圖取自陳金德臉書）

花蓮堰塞湖潰流釀洪災，行政院公布8大類25項、25億元的慰助方案，7日將在災區成立「一站式服務平台」，直接受理民眾申請，主責的行政院政務委員、公共工程委員會主委陳金德二度勘災，並前往未來各服務站據點進行籌備工作，強調馬太鞍溪復原腳步不停歇！

行政院針對洪災慰助方案，包括災民、原住民、農民、企業補助措施，含括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農田流失補助、復工貸款補助等。另外，罹難、失聯者慰問金100萬元，重傷25萬元，相關扶助政策均會從速、從簡認定。

政委陳金德上月26日首度勘災，本月3日二度赴災區視察，並為7日即將啟動的「一站式服務平台」進行相關籌備工作。他強調，趁著假日加緊腳步，把所有行政準備完成，下週二就能正式開張，讓災民能更快速、更便利地獲得協助。

陳金德說，感謝工程會及各部會努力，更要由衷謝謝遠道而來的「鏟子超人」、「煮食超人」、「消毒超人」和所有志工朋友，你們的溫暖與付出，讓受災鄉親看見希望，也讓政府更有力量繼續奮鬥。中央會和所有人並肩同行，把每一份心力都化作加速復原行動，讓光復早日恢復安定。

另外，陳金德也再次到馬太鞍溪堤防，視察疏浚、清淤進度。他說，4日就會如期完成臨時土堤搭建，接下來1週，水利署會加強防水性，並再加高2公尺，讓堤防更加穩固，落實總統賴清德「2週內完成溢流搶險」指示。

政委陳金德（中）二度赴光復馬太鞍溪勘災，視察搶險工程進度。（圖取自陳金德臉書）

馬太鞍溪堤防4日就會如期完成臨時土堤搭建，接下來1週，水利署會加強防水性，並再加高2公尺。（圖取自陳金德臉書）

