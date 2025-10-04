南苗市場臨時停車場11月底前完工 委外收費營運前免費停

公所展開南苗市場臨時停車場整地作業。（記者彭健禮攝）

苗栗市最大傳統市場南苗市場，停車空間不足，市公所向國有財產署、軍方取得市場中正路對街1000坪土地租用，規劃為臨時停車場，預計提供65個汽車、270個機車車位，展開整地，預計11月底前完成，並於委外收費營運前供鄉親免費使用。

南苗市場周邊腹地狹窄，停車經常一位難求，連帶造成市場周邊的中山路、中正路、民生街、光復路一帶易壅塞，尤其逢年過節，更是嚴重。

市場中正路出入口對街，有國產署管理的原敬軍新村土地1千坪土地，閒置多年。公所於去年底向國產署爭取，獲同意借用，闢設簡易停車場，於今年農曆春節供採買民眾免費使用，獲得好評。

惟土地借用至今年5月底，公所考量民眾需求及土地活化，向國產署、軍方協調爭取租用獲同意，規劃為臨時停車場。工程經費由公所自籌約650萬元，展開整地作業、排水設施及AC局部範圍鋪設，預計在11月底前完成，規劃65個汽車車位、270個機車車位。

市長余文忠表示，因公所與國產署協調土地租用採「分潤」模式，基於使用者付費觀念，後續停車場將採委外收費營運，不過於正式收費前，會先行開放民眾免費使用。

