4隻黑鳶高掛基隆山區鳥網慘死 疑「擄鴿勒贖集團」所為

基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）於日前接獲台灣猛禽研究所通報，一隻保育類黑鳶長時間停留在基隆七堵山區很久未移動，動保所9月30日會同基隆鳥會、台灣猛禽研究會（簡稱猛禽會）一同前往七堵區尋找保育類黑鳶研究個體，驚見山頭高掛100多公尺的高大鳥網，鳥網上掛著4隻黑鳶屍體。動保所將鳥網帶回銷毀，並通報警方追查，架網人已違反野生動物保育法騷擾、虐待保育類動物規範，最重得處5年以下有期徒刑。

基隆市動保所長陳柏廷表示，日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤保育類黑鳶停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。因此於9月30日會同猛禽會及基隆鳥會一同前往勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越多處山頭，範圍相當龐大。

執行團隊分別從不同山頭進行鳥網移除，在移除期間驚見4隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中1隻即今年出生、猛禽會所追蹤的定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔，當日移除之鳥網由動保所帶回銷毀，黑鳶則由猛禽會帶回進行剖檢。

動保人員指出，發現黑鳶屍體的偏遠山區，人煙罕至，附近也沒有住戶，光是上山的路步行就超過4個小時，要架設這麼大面積懷疑有特殊目的，不排除是「擄鴿勒索」，七堵其他山區也曾發現非法鳥網，但都沒有像該處這麼大面積的鳥網。

動保所表示，此次山區架設鳥網範圍廣泛，目前尚查無架設人相關資訊，但架設鳥網導致保育類黑鳶死亡案件，已違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。呼籲若民眾或山友發現有架設鳥網情事，請撥打市民專線1999獲通報動保所前往移除。

