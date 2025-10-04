為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋、國慶連假串連 台中各景區訂房未客滿

    2025/10/04 09:26 記者張軒哲／台中報導
    梨山賓館中秋與國慶連假仍有空房。（記者張軒哲攝）

    梨山賓館中秋與國慶連假仍有空房。（記者張軒哲攝）

    中秋三天連假今日展開，大梨山地區、谷關、大雪山與八仙山森林遊樂區訂房住宿並未客滿，梨山賓館與谷關連假訂房不佳，大約5成。業者研判，中秋連假以烤肉聚餐為主，住宿率較差，緊接著下週雙十國慶連假訂房率略高，武陵農場目前國慶連假有9成滿。

    今年中秋連假天氣炎熱，台中市高山各旅宿業者訂房率延續暑假訂房低迷，今年訂房率較去年略低，谷關溫泉區各飯店與梨山賓館訂房約5成，業者研判，因為今年中秋節略晚，跟國慶連假太相近，國人習慣中秋以聚餐烤肉活動為主，國慶連假較多人規劃出遊。

    武陵農場地處海拔2000公尺山區，中秋時節，月亮又圓又亮，因初秋平地依舊高溫炎熱，吸引遊客上山過節。武陵農場今日指出，中秋連假，武陵農場渡假遊客較平日增多，中秋節連假住宿率7成，露營區帳篷也一字排開，國慶連假訂房率達9成。

    梨山賓館副總林閔政說，中秋連假高山訂房普遍不佳，中秋連假約5成，國慶連假已近9成訂房；谷關社區發展協會理事長尹敬倫今日表示，因天候還未轉涼，谷關各飯店中秋訂房約5成，國慶連假較多人出遊，訂房目前已逾5成。

    福壽山農場今日指出，中秋連假訂房率約7成，臨時要來山上賞月度假的遊客，都還有房間可以住宿。

    市區部分，台中福華飯店表示，中秋連假平均訂房率7成，國慶連假預估9成。

