以漁村文化為發想 雲林紅十字會研發「海味共學卡」增進長輩認知

雲林縣紅十字會與綠能業者、專家共同研發「海味共學卡」，盼增進長輩認知能力。（圖由雲林縣紅十字會提供）

雲林縣已進入超高齡社會，如何延緩長者失智、失能為重要課題，雲林縣紅十字會針對沿海漁村文化為主，和綠能業者共同推出「海味共學卡」，由職能治療、心理學與社工專家共同設計，以趣味遊戲協助長輩促進語言表達、增進交流並活化認知，為長照服務創新的工具。

雲林縣紅十字會總幹事黃珮瑄指出，此套「海味共學卡」以沿海常見的虱目魚、蝦、蛤蜊、蚵等4海鮮作為卡片主題，共有40張卡牌，還有八角、蒜、薑等12張配料卡，由韋能能源特別加印500套共學卡，贈給縣內長照機構使用，並辦理「種子教師訓練」，協助更多照服員熟悉運用，提升實際服務成效。

黃珮瑄表示，此套海味共學卡每套適合2至6人一起遊玩，至少有3種玩法，如美味比大小、海味送作堆等玩法，考量長輩持拿及視力，因此將卡牌放大，並交卡牌數字加大，方便識別。期盼結合在地文化特色與長照需求，將共學卡推廣至居家、日照與住宿式機構，不僅讓長輩透過遊戲獲得樂趣與陪伴，也讓第一線服務人員有更多元的照顧工具。

韋能能源資深經理蔡絲婷指出，參與設計與推廣共學卡，是企業善盡社會責任的一環，希望為長照注入永續能量，把能源與照顧結合，成為陪伴長輩幸福力量。

雲林縣衛生局長照科張誌誠科長表示，紅十字會經多方協助創作出符合本地特色的「海味共學卡」，是極佳案例，讓第一線服務人員能充分利用這套工具，協助長輩在互動遊戲中強化認知促進、增進社交互動。

