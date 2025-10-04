中秋、國慶連假 84條國道客運票價最低打6折

台北區監理所表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，連假疏運期間有84條國道客運提供票價優惠。圖為板橋轉運站。（記者黃子暘攝）

即日起至6日為中秋連假，後續還有國慶連假接力登場，台北區監理所表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，連假疏運期間有84條國道客運提供票價優惠；中秋節為6折優惠，自即日起到6日晚上12時止；國慶日為85折優惠，自10月9日起至12日晚上12點止，此外，搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運享轉乘優惠，轉搭指定幸福巴士路線免費。

台北所表示，為紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭至頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車於尖峰時段行經該路段節省30至40分鐘；監理所並協調客運業者於連假期間台北往返宜蘭於尖峰時間加開班次疏運旅客，如民眾欲往宜蘭，可在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林等站搭乘國道客運。

請繼續往下閱讀...

台北區監理所補充，出門前可多加利用「iBus公路客運」APP來查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法