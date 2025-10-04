茶農二代讓阿里山高山茶走入文化館 聯名司法影展、金馬62打開知名度

日前「五星連線．閃耀金馬」記者會，「島座」展示金馬62聯名商品，嘉義市長黃敏惠（右二）出席力挺。（黃鈺真提供）

嘉義縣茶農二代黃鈺真為推廣阿里山高山茶，運用過去策畫、行銷工作經驗，去年辭去工作承接家業，建立茶品牌「島座」，將阿里山高山茶推廣進藝術、文化場館，打開伴手禮市場。第62屆金馬獎將於11月22日舉行，近日推出聯名商品，「島座」聯名司法影展、金馬62推出聯名禮盒，為嘉義好茶、好麵打開國際知名度。

黃鈺真說，自家茶園位於海拔約1300公尺、阿里山林業鐵路交力坪車站旁，不僅終年雲霧繚繞、擁有適合茶樹生長的環境，還可看到茶園伴隨阿里山林鐵火車的夢幻景致。

2022年嘉義市老家木造建築遭火災祝融，她辭去工作承接家業，結合在地方文化館、旅宿餐飲業經驗，由同心圓設計包裝，將阿里山高山茶精品化，以及找來手作職人，使用嘉義農產、原料製作阿里山烏龍茶麵、台灣彩虹麥麵等食品，陸續與台灣歷史博物館、台北國際影像藝術節推出聯名伴手禮，讓藝廊、文化空間也能聞到阿里山茶香。

日前彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市政府合辦「五星連線‧閃耀金馬」記者會，公布5縣市與金馬獎聯名禮盒，「島座」也展示此次聯名商品《島耀星光》。

島座品牌總監黃鈺真表示，茶不僅是一種飲品，而是一種文化的承載。島座以一盞茶湯，映照影展的星光，將文化的深度與生活的美好交織，在茶香裡奔騰，在星光下綻放；此次與司法影展合作，象徵文化與公義的相遇，希望每一份禮盒，能傳遞台灣社會的溫暖與力量。

「島座」今年與金馬62推出聯名商品，設計具台灣文化底蘊。（黃鈺真提供）

黃鈺真將創新注入阿里山高山茶，打造成精品伴手禮盒。（黃鈺真提供）

