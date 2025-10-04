多管齊下幫街友回歸社會 竹縣府發放秋節慰問金

新竹縣政府中秋時序結合民間團體一起送物資和紅包給街友。（取自竹縣府官網）

新竹縣到9月底列冊的街友共31人，縣府社會處努力引領他們邁向「生活重建」終而回歸社會。中秋時序，社會處攜手社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會、仕招社會福利慈善事業基金會等民間團體舉辦街友同歡關懷活動，提供義剪、應景物資以及每人500元紅包，另對經長期評估認有生活重建需求的人，另給每人5000元的秋節慰問金，讓這筆錢成為他們逐步重建生活、邁向自立的實質支持。

縣府社會處長陳欣怡說，縣府透過制度面的支持，號召社會資源投入，以及鼓舞個案自身努力共「振」這些社會的邊緣人。經實戰後，原生家庭資源薄弱且脆弱的街友文卿（化名），雙親過世後跟手足疏離，加上自身認知功能不全，以致始終找不到工作。經社工幫忙取得身心障礙福利身分後，將獲得媒合合適工作的機會，正努力重建自己的生活回歸社會。

至於飽受精神疾病困擾的子軒（化名），在社工鼓勵跟幫忙下自主就醫，出院後入住精神康復之家復健，卻因生活需添購相關用品而捉襟見肘，前述中秋慰問金的適時出現，成了他逐步穩定生活方向的救命稻草。

陳欣怡說，街友出現的原因有很多複雜的社會因素，他們就業常面臨市場歧視、或遭遇低薪長工時的刁難，如果職訓不足又欠缺醫療資源，情況只會雪上加霜。

社會處目前用改善他們的作息、加強練習人際互動與職場適應，甚至還帶領他們參加就業博覽會累積面試經驗與自我肯定，讓他們了解企業正逐漸擴大提供合適職缺的空間，天無絕人之路。

配合秋節來到，新竹縣政府近日跟民間公益團體合作，為街友們舉辦義剪。（取自竹縣府官網）

為了幫助街友找回自信，今年7月新竹縣府社會處甚至帶領街友參加就業博覽會累積面試經驗。（取自竹縣府官網）

