壽山動物園過中秋 紅毛猩猩、黑熊「波比」變吃貨直播主

紅毛猩猩開箱中秋禮盒。（動物園提供）

迎接中秋，壽山動物園特地為動物們準備應景柚子及特製月餅，除增加動物食材豐富性，讓動物攝取不同營養成分，讓動物們感受中秋節的「味道」。

觀光局長高閔琳表示，動物們對中秋應景食物有高度興趣，不但動手也會動腦，這不僅是節慶慶祝，更是行為豐富化的一環。

她同時提醒，壽山動物園中秋節當日正常開園，歡迎大家在這象徵團圓的節日裡，與家人、朋友一同來動物園，與可愛動物共度美好時光。

高閔琳形容動物品味月餅跟柚子的樣態，簡直像吃貨直播主，最搶鏡頭的紅毛猩猩「阿宏」披上紅色披風開箱中秋禮盒，大口品嚐清爽多汁的柚子，還不時望向鏡頭，彷彿在以眼神傳達個中滋味；黑熊「波比」手捧柚子趴臥啃咬果香四溢的柚子皮及果肉，吃貨模樣相當逗趣可愛；長鼻浣熊抓取柚子果肉往嘴裡塞，吃得津津有味。

園方也使用牧草、仙人掌、紅蘿蔔及柳橙等蔬果製成果凍月餅，並以黃槿葉盛裝，美食當前，長鬃狒狒愛不釋手，不喜歡吃紅蘿蔔的冠豪豬也不敵誘惑，象龜更將黃槿葉吃個精光。

此外，狐獴的特製月餅需透過利爪挖取才能順利享用藏在月餅內的麵包蟲及大麥蟲，孟加拉虎的貓薄荷月餅則是使用回收瓦楞紙製作的圓形貓抓板，「二妞」及「阿生」立刻上前抓取玩樂。

動物園提醒，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口；也可在鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車，除可節省等候停車空位時間外，也讓旅程更加輕鬆便捷。詳情請上動物園臉書粉專 https://www.facebook.com/ShouShanZoo 。

長鼻浣熊抓取柚子果肉往嘴裡塞，吃得津津有味。（動物園提供）

冠豪豬叼起果凍甜甜圈準備享用。（動物園提供）

狐獴使用利爪挖取藏在月餅內的麵包蟲及大麥蟲。（動物園提供）

壽山動物園為孟加拉虎準備貓草月餅。（動物園提供）

