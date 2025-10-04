恆春古城《瑯嶠風雲》彩排吸引人潮 期待今晚免費史詩大戲

《瑯嶠風雲》進行最後彩排，卻意外化身當地奇景，吸引數百鄉親擠爆現場。（記者蔡宗憲攝）

恆春聯福磚窯前草坪上，近日燈火通明如銀河傾瀉，一座仿古城樓聳立，明華園戲劇總團為建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》進行最後彩排，卻意外化身當地奇景，吸引數百鄉親擠爆現場，爭相搶位「先睹為快」。

孩童瞪大眼、老人拭淚，連路邊小販都忍不住湊熱鬧。這畫面，不只是一場排練，更像恆春半島在月光下甦醒，訴說著祖先的血淚與榮光。今晚7點，這齣免費大型戶外史詩戲曲，將在同一處盛大登場，預計再掀高潮。

舞台中央演員們身披古裝，孫翠鳳飾演的歌仔戲小生翩翩起舞，陳子豪、潘俊佳等跨世代新星，模擬羅發號船難的驚濤駭浪。北門城牆化身次舞台，跨界火舞團隊「即將成真火舞團」點燃火把，特效煙霧繚繞，彷彿讓觀眾穿越回1871年，見證原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳的壯烈抗爭。

藝術總監陳勝福與導演黃致凱聯手操刀，執行長陳昭賢把關製作，這齣戲不只集結明華園「藝術家族」如吳米娜、晨翎、李京璇、潘汶駿、陳建凱，更融進半島在地元素，從竹簍、紅磚、漁歌，交織族群對立與合作的張力，勾勒出恆春多元共生的文化樣貌。

「這不只是戲，是我們的根！」縣長周春米強調，建城150週年，不該只慶賀繁華，更要記取前人流血流汗的代價。感謝明華園將半島風土化為舞台語言，讓不分男女老少，都能透過《瑯嶠風雲》重溫史實，體會「全島一命」的精神。孫翠鳳也動容直言，「演到祖先拚搏那一幕，團員們都紅了眼。希望每個恆春子弟都來看，看我們怎麼從牡丹社風雲中站穩腳跟。」

今晚下午4點開放進場，恆北路（北門路至恆東路路段）將管制交通，建議民眾搭乘大眾運輸或早點出發，停車資訊請鎖定屏東縣政府文化處官網與臉書。周春米邀約，「來半島吧！除了海鮮小吃，這次還有文化大餐，讓你吃飽看足，帶著感動回家。」這是恆春獻給台灣的150歲生日禮，更是一場讓心靈穿越時空的大秀。

