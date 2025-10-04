救災物資被貼上「花蓮縣政府」貼紙 網搜價格諷：收割真簡單

律師林智群PO出照片質疑，在大家忙著救災的同時，有些物資被貼上「花蓮縣政府」的貼紙。（圖擷自臉書）

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，引發各界捐款或捐贈物資，不過律師林智群PO出照片質疑，在大家忙著救災的同時，有些物資被貼上「花蓮縣政府」的貼紙，他對此直言「如果是人家捐的，他們憑什麼貼貼紙變成自己的，大家又不是捐給他們」。網友對此諷刺「先貼先贏」、「花蓮縣政府，挺無恥的...」，還有網友更搜出該物資為一台要價4千元的高壓清洗機，質疑縣府根本無法採購。

林智群在臉書PO出照片質疑，當鏟子超人們忙著幫忙救災的時候，傅崐萁夫妻跟花蓮縣政府也沒閒著，他們忙著做貼紙。只見物資上頭被貼上大大的「花蓮縣政府」、「花蓮縣環保局」的貼紙，林智群對此諷刺「貼紙超人、把別人捐的物資變成自己的」、「我也要做貼紙，把街上看到的跑車變成自己的」，並直言「如果是人家捐的，他們憑什麼貼貼紙變成自己的，大家又不是捐給他們」。

在發文底下網友也紛紛嘲諷「愛心沒有不見，只是變成縣府貼紙的樣子」、「收割真簡單，貼紙就搞定」、「這樣真的太扯」、「不要這樣！人家已經很努力壓抑住印肖像的衝動了」、「把錢花在這地方，莫名其妙，不趕快拿出去使用，貼貼紙要幹嘛」。

也有網友搜出，被貼上貼紙的物資為一台要價4千元的高壓清洗機，網友質疑「真的好賤！那一台很貴，花蓮信用破產政府根本無法採購。何況是環保局？想要免費攔胡，但別把大眾想的那麼好騙」。

有網友搜出，被貼上貼紙的物資為一台要價4千元的高壓清洗機，網友質疑「那一台很貴，花蓮信用破產政府根本無法採購。何況是環保局？」。（圖擷自網路）

