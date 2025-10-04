台東市公所願接管 建農里蔣介石雕像原地保留

台東市建農里蔣介石雕像將原地保留。（資料照，記者劉人瑋攝）

國有財產署9月中時公告將拆除台東市建農里活動中心蔣介石雕像，引發在地居民反彈，認為政府缺乏溝通、無視在地民意，立委黃建賓要求暫緩拆除，並舉辦會勘協調維護管理權責，台東市公所表達願意接管，國有財產署正式發文通知，將由台東市公所接管，並將尊重當地居民意願，原地保留蔣公銅像。

黃建賓指出，台東市建農里的「蔣公銅像」，是伴隨著當地居民數十年的歷史記憶，但國產署日前卻只憑一紙公文，就打算啟動拆除，引發當地鄉親及里長強烈反彈。黃建賓第一時間便要求國產署尊重民意、暫緩拆銅像，並強調中央絕對不能僅憑意識形態，就用強硬的手段抹滅在地記憶！

9月16日各單位會勘，市長陳銘風達市公所願意接手管理，後續也持續協調國產署及地方洽接，確認維護管理權責，國有財產署南區分署台東辦事處也於前天正式發出公文，確認由台東市公所維管。

國產署公文指出，因移除作業公告後地方多有異議，經黃建賓委員辦公室協調後，台東市公所也表達願意接手維護管理權責，因銅像位於台東市所轄管建農活動中心範圍內，應視為活動中心內併同使用設施，續處維護管理事宜，另為配合內政部調查及列管需要，將層轉國產署報內政部更正權管機關為台東市公所。

