踏查嘉市百年仁武宮 幼兒園展現在地文化之美

吳鳳幼兒園學童在仁武宮展出創作。（吳鳳幼兒園提供）

為讓孩子瞭解在地文化，嘉義市立吳鳳幼兒園與市定古蹟百年廟宇「嘉義仁武宮」合作，學童進入社區踏查，由仁武宮主委盧昆常帶著孩子瞭解廟宇、文物與神像，再發揮創意進行創作，作品昨晚在廟埕公開展出，讓在地記憶以孩子的視角被看見與訴說。

吳鳳幼兒園昨晚在仁武宮舉辦「童心有光迎中秋、鄰里同歡慶佳節」社區藝文活動，市議長陳姿妏等到場參與，學童展示作品，化身「小小桃城說書人」演繹仁武宮的故事，親子體驗剪紙藝術手作、花草五感、永保安康青草茶，還有童軍帶領烤棉花糖野炊，並進行防災與環保教育，也義賣學童親手捏塑的薰香座，所得回饋仁武宮與社區，將學習成果回饋給社區。

請繼續往下閱讀...

園長羅玉菱說，孩子在踏查、觀察、繪畫與展出的過程中，學會細看家鄉、表達理解，希望透過實作學習讓孩子在真實的場域中看見社區之美，理解傳承的意義，並以創作回饋社區，讓孩子養成面對生活挑戰的能力與對社會的關懷。

市長黃敏惠說，在地課程讓幼兒從生活環境、在地風土人情中學習，符應「教育新世代」的精神，市府推動「建城320+1」系列活動，以全民共享的藝術派對精神，讓教育與文化深入城市角落；市府教育處長郭添財表示，嘉義市致力將教育與社區緊密連結，讓孩子在真實場域中看見城市文化之美，吳鳳幼兒園、仁武宮結合地方店家、民間團體與市府協力辦理活動，並邀請社區藝術家徐皖華老師與黃雅湄老師協助共同完成展區設計，更生動地與居民對話。

學童義賣薰香座，回饋社區。（吳鳳幼兒園提供）

學童化身「小小桃城說書人」。（吳鳳幼兒園提供）

市議長陳姿妏（左2）等到仁武宮參與活動。（吳鳳幼兒園提供）

學童在仁武宮開心展演。（吳鳳幼兒園提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法