台灣最美的風景！ 女兵光復救災 美照吸萬人朝聖

臉書粉專「靠北長官2020」2日發文分享多名女兵到光復鄉救災的畫面，小編發文表示「救災視同作戰，災後復原交給我們」，許多網友大讚她們人美心善。（圖擷自臉書）

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，各界關注救災進度，近日有臉書粉專也持續分享國軍救災的畫面，其中一則分享多名女兵前往救災的畫面，掀起網路熱議，雖然有部分酸民留言質疑，但也有許多網友大讚她們人美心善，直呼「她們去救災，然後一堆說酸話的」。

臉書粉專「靠北長官2020」近日持續分享國軍前往光復鄉救災的畫面，2日也分享多名女兵前往救災的畫面，小編發文表示「救災視同作戰，災後復原交給我們」，但發文底下有網友留言質疑「MDM管制區域？儀容不整？沒有不妥不要佔『靠北長官』讓大家嘴」、「靠北長官存在的意義就是負面傾向了，以客觀角度來看發這種文就是來酸的」、「他的意思是回應版主，那些違規都沒有，幹嘛po靠北長官」。

其他網友對此也留言回擊「你可能比較有機會被嘴」、「有的還講為什麼能拍照，哇靠，MDM是覆蓋全台嗎？」、「說不定是休假自己去，也說不定都已經退伍了」、「到底想怎樣，去救災要被靠北，不去又說為什麼不來救災，帶點腦袋好嗎？」，也有人強調「據了解，這三位是用自己假期時間到花蓮服務」、「假期時間沒錯」。

小編也不滿開嗆「我發文讚美她們，你是在靠北三小？圖文有靠北責難還是怎麼樣嗎？」、「大家如果眼睛用不到就捐出去，請問發了這篇文哪裡有責任責怪還是怎麼樣嗎？去看這幾天的文都是災區鼓勵激勵的話，如果大家眼睛用不到歡迎捐出去，每位鏟子英雄都辛苦了，請大家務必注意安全」。

其中一名被拍到的女兵則是留言「我們都只是想為花蓮盡一份心力，希望他們能趕快恢復家園，但偏偏被偷拍還發到一個充滿戾氣的地方，難免會被惡人酸言酸語，但也有很多正向的正常人在鼓勵我們，謝謝你們，也麻煩大家不要肉搜另外兩位，造成他們困擾」，小編則是留言強調「誤會大了，發文是讚許沒有批評及責難，讓大家可以看到軍人的努力????大家可以看一下這幾天發的都是正向的，不知道為何大家都看歪了」。

所謂「MDM管制區」是指，利用「行動裝置管理 （MDM）」系統在特定區域內進行行動裝置功能管制，例如在國軍營區中，禁止相機、Wi-Fi 熱點分享、GPS 等功能。

