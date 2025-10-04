最賺錢的冰品都停賣！ 台糖再釋2.5公頃土地供安置災民

台糖自9月30日起每天無償供應700噸井水、山泉水，救災水車只要進廠就能自由取水，不必申請。（台糖提供）

花蓮光復鄉9月23日發生災變後，台糖光復糖廠立即把26公頃的廠區空間借給各級救災單位使用，從原先只是捐物資、借設施，如今更進一步提供後勤支援。隨著國軍進駐、志工清淤，災區泥土量愈來愈多，台糖也將堆置場地從0.63公頃擴大到近10公頃，協助消化龐大土方。

由於許多民宅下水道、電線管路遭泥流灌入，居民暫時無法回家，台糖再度被詢問是否能提供安置用地。台糖回應，會全力配合，目前有2.5公頃平地造林地，可提供救災單位參考，要興建組合屋或是中繼站等，交給中央政府評估。

災區清理需要大量水源，台糖自9月30日起每天無償供應700噸井水、山泉水，救災水車只要進廠就能自由取水，不必申請。同時，糖廠也開放3處獨立衛浴，提供24小時熱水盥洗，另有毛巾、冷氣與瓶裝水等服務，讓救災人員與志工能夠補充體力。台糖提醒，雖然目前水源充足，但仍希望大家珍惜用水。

另外，光復鄉的中油加油站已恢復營運，台糖呼籲民眾不必一窩蜂擠到大進加油站。該站平常日均發油9.2公秉，如今暴增到30公秉，最高甚至達43公秉，讓災區員工壓力倍增，台糖也緊急從其他加油站調人支援。

台糖董事長吳明昌已兩度到光復視察，他強調「救災優先」，即便光復冰品暫停營業，場地全讓給醫護單位使用，公司仍會盡力支援。他也親發紅包鼓勵加班員工，並允許災戶同仁透過公司福利申請急難援助與資金借貸。他說，希望大家覺得「公司挺你們」，能更安心投入救災。

台糖變身救災後勤，無償供水，還提供毛巾、冷氣。（台糖提供）

