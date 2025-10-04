為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最賺錢的冰品都停賣！ 台糖再釋2.5公頃土地供安置災民

    2025/10/04 08:36 記者林菁樺／台北報導
    台糖自9月30日起每天無償供應700噸井水、山泉水，救災水車只要進廠就能自由取水，不必申請。（台糖提供）

    台糖自9月30日起每天無償供應700噸井水、山泉水，救災水車只要進廠就能自由取水，不必申請。（台糖提供）

    花蓮光復鄉9月23日發生災變後，台糖光復糖廠立即把26公頃的廠區空間借給各級救災單位使用，從原先只是捐物資、借設施，如今更進一步提供後勤支援。隨著國軍進駐、志工清淤，災區泥土量愈來愈多，台糖也將堆置場地從0.63公頃擴大到近10公頃，協助消化龐大土方。

    由於許多民宅下水道、電線管路遭泥流灌入，居民暫時無法回家，台糖再度被詢問是否能提供安置用地。台糖回應，會全力配合，目前有2.5公頃平地造林地，可提供救災單位參考，要興建組合屋或是中繼站等，交給中央政府評估。

    災區清理需要大量水源，台糖自9月30日起每天無償供應700噸井水、山泉水，救災水車只要進廠就能自由取水，不必申請。同時，糖廠也開放3處獨立衛浴，提供24小時熱水盥洗，另有毛巾、冷氣與瓶裝水等服務，讓救災人員與志工能夠補充體力。台糖提醒，雖然目前水源充足，但仍希望大家珍惜用水。

    另外，光復鄉的中油加油站已恢復營運，台糖呼籲民眾不必一窩蜂擠到大進加油站。該站平常日均發油9.2公秉，如今暴增到30公秉，最高甚至達43公秉，讓災區員工壓力倍增，台糖也緊急從其他加油站調人支援。

    台糖董事長吳明昌已兩度到光復視察，他強調「救災優先」，即便光復冰品暫停營業，場地全讓給醫護單位使用，公司仍會盡力支援。他也親發紅包鼓勵加班員工，並允許災戶同仁透過公司福利申請急難援助與資金借貸。他說，希望大家覺得「公司挺你們」，能更安心投入救災。

    台糖變身救災後勤，無償供水，還提供毛巾、冷氣。（台糖提供）

    台糖變身救災後勤，無償供水，還提供毛巾、冷氣。（台糖提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播