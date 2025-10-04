3縣市私立中小學擠破頭 北市每4名小學生就有1人讀私校

台灣面臨少子化，公立中小學憂心新生人數不足，不過，私校卻擠破頭。示意圖。（資料照）

台灣面臨少子化，公立中小學憂心新生人數不足，不過，私校卻擠破頭，根據立法院預算中心最新出爐的報告，私立國中小招生熱絡，學生人數呈增加趨勢，最多的前3縣市為新北市、台中市及台北市，其中台北市私立國小占比為24.09%，換句話說，等於每4名小學生就有1人讀私校。

媒體報導，延平中學國中部今年報考人數3800人，只錄取495人，錄取率約13%，薇閣高中國中部超過3000人報考，錄取率不到8.1%，靜心高中國中部520人只錄取27人，錄取率只有5%，甚至比台大還難考。

立院預算中心報告指出，據教育部統計，103至113學年度，國小學生總數由125.28萬人減至120.28萬人，但私立國小學生人數卻由3.43萬人增加至4.52萬人，占比由2.74%增為3.76%。

至於國中學生總數由80.32萬人降為56.88萬人，其中私立國中學生人數雖由9.43萬人減至8.18萬人，惟其占比由11.74%增至14.38%，顯示私立國中及國小學生人數占比呈增加趨勢。

113學年度私立國小學生數就讀比率為3.76%，其中學生人數最多之市縣依序為台北市、新北市及台中市，分別為1萬893人、1萬212人及8549人，占比各為24.09%、22.59%及18.91%；而113學年度私立國小學生數較112學年度略減少21人，惟台中市及桃園市增加人數分別為147人及90人最多。

113學年度私立國中學生數就讀比率為14.38%，其中學生人數最多市縣依序為新北市、台中市及台北市，分別為1萬4175人、1萬3521人及1萬1454人，占比各為17.33%、16.53%及14.00%；而113學年度私立國中學生數較112學年度增加1883人，人數增加最多前3者依序為新北市538人、台中市395人及台北市244人。

教育部回覆說明，家長基於子女受教權益及最大利益下，有選擇公私立學校之自由，而形成報名私立國中小招生考試人數較多之現象。不過，預算中心指出，有學者認為私立國中小學費貴族化現象卻將多數家庭排除在外，加深社會不平等與受教權之剝奪感，私校恐規避而未落實弱勢族群之教育正義。

