接力中秋連假救災！150名嘉義義勇軍連夜趕赴花蓮

馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉，今天起是中秋連假，嘉義縣議員黃嫈珺、朴子天公壇號召150名義勇軍組建「義起花蓮救災團」，由嘉義縣宏偉慈善會等團體響應，4台遊覽車昨深夜從嘉義出發，預計今天早上將抵達花蓮，投入救災工作，眾人說「同島一命，終於有機會能真正幫助花蓮，心裡很感動！」

黃嫈珺說，天災重創花蓮，第一時間許多嘉義鄉親都想前往救災，但因交通問題無法成行，在之前教師節連假後，許多「鏟子超人」陸續回到工作崗位，但救災復原如同接力賽一棒接一棒，因此號召義工，嘉義縣宏偉慈善會共同響應，提供大型救災機具與遊覽車，把愛與力量傳下去，感謝嘉義隊「鏟子超人」走進花蓮災區，陪伴災民共渡難關。

黃嫈珺團隊提供遊覽車費用、義工平安保險、伙食與工作服，昨深夜2台遊覽車從水上鄉、2台遊覽車從朴子市發車，救災隊伍包含專業護理師組成的醫療團隊，有專業清潔公司協助環境清理，集結水電技師、退伍軍人、重機械駕駛員等專業人才，並已與光復鄉自救隊建立連線，確保救災行動效率。

出嫁到嘉義的花蓮縣光復鄉鄭姓女子，娘家因災情全毀，黃嫈珺資助物資與工具，讓鄭女帶著來自嘉義的溫暖返鄉，協助家人重建家園，她哽咽說「沒想到遠在嘉義，還有人這樣牽掛著我們花蓮。」

眾人昨晚出發前先到朴子天公壇祈福，天公壇主委林博文說，天公壇參與嘉義隊馳援花蓮行動，感謝贊助單位共同出力，希望救災行動圓滿順利；宏偉慈善會理事長林博欽說，原以為招募鏟子超人可能會有困難，沒想到1個小時就報名額滿，抵達花蓮後，將立即投入支援救災。

黃嫈珺說，感謝宏偉慈善會、白河馬稠後關帝廳帝君慈善會、嘉義鎮巡府錢虎爺慈善協會、嘉義蘭潭鎮德慈善會、嘉義菩光行善團、嘉義縣栗子崙聖母慈善會、起動生物科技、盈通遊覽車、嘉義陽光扶輪社、財團法人溪口國中教育基金會、忎合國際自媒體有限公司及樺憲國際有限公司等團體支持這次救災行動，「每一雙願意伸出的手，都是災區最堅強的力量」。

