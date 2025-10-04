中秋連假首日國道多處一早就塞！避開10大地雷路段

根據國道1968即時路況顯示，今上午7點半前，國3木柵-南深路、木柵休息站-木柵均見紅。鶯歌系統-大溪、大溪-龍潭南向路段也都見紅。國1校前路-楊梅端、湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北等南向路段也都見紅。（圖擷自國道1968即時路況）

今（4）日是中秋節3天連假首日，一早部分國道出現車潮，並有多處路段見紅。根據高公局預估，今日國道交通量為平日1.3倍，其中南向交通量可達平日的1.4倍。高公局也提醒，國道將有10大易塞路段，提醒用路人提早上路，並留意相關疏導措施。

根據國道1968即時路況顯示，今上午7點半前，國3木柵-南深路、木柵休息站-木柵均見紅，車速僅剩30公里上下。鶯歌系統-大溪、大溪-龍潭南向路段也都見紅，車速都不到40公里，龍潭-高原也只有73公里，三鶯-鶯歌系統南向路段車速也只有大約50公里上下。

至於國1校前路-楊梅端、湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北等南向路段也都見紅，車速只有30公里左右。另外國5石碇-坪林交控、坪林交控-頭城等南向路段車速也都只有70公里左右。

今天為中秋節連續假期首日，高公局預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局表示，今日各地天氣大多為多雲到晴，可能有大量返鄉及出遊車潮，預判將有10大易塞路段，包含國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局也提醒，今日國道將有相關疏導措施，包含凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及上午5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工。

高公局也建議，西部國道南向用路人，盡量於6時前或12時後出發，國5南向用路人則建議5時前或17時後出發，以節省寶貴時間。並提醒用路人勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。

