中秋連假逢萬里蟹季 金山警籲避尖峰時段、走3替代道路

新北市金山警分局預估連假期間，金山區龜吼、野柳與磺港等風景區周邊道路將湧入大批遊客，也是最容易塞車的路段。（記者林嘉東翻攝）

因應明（4）日起一連3天的中秋節連假，與萬里蟹產季車潮，新北市金山警分局除在易塞路段實施交通管制措施，另規劃3條替代道路，呼籲用路人避開塞車尖峰時段，多利用替代道路，以免塞車。

月圓人團圓，新北市金山警分局預估連假期間，金山區龜吼、野柳與磺港等風景區周邊道路將湧入大批遊客，也是最容易塞車的路段。金山警分局為疏導車潮，將實施交通疏導管制勤務，由員警依車流狀況，機動調整易塞車路段路口號誌，維持交通順暢，並規劃3條替代道路，讓用路人可以及時避開車潮。

金山警分局指出，台2線為通往野柳風景區、龜吼漁港與法鼓山、中角灣與石門風景區主要幹道，不想陷入車陣的遊客，可改行以下3條替代道路：

一、往野柳風景區或龜吼漁港的遊客，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛玉田路前往野柳地質公園及海洋世界。

二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區的遊客，可於萬里區下社路口提前右轉行駛磺清路前往台2線，避開金山市區車流。

三、前往金山老街的遊客，可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，避開行經金山市區道路。

金山警分局長楊力強表示，連假期間，基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至6時，民眾規劃行程可避開尖峰時段，並改道行駛替代道路，避免回堵車陣中，節省通行時間，亦可注意收聽警廣路況報導，掌握最新資訊。

楊力強呼籲，3天秋節連假期間，適逢萬里蟹產季，預估將吸引大量遊客前往；用路人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施、循指示牌引導耐心駕駛，且不要在紅線違規停車及併排停車，以免受罰。

為因應明起一連3天中秋節連假湧入的車潮，新北市金山警分局規劃3條替代道路。（記者林嘉東翻攝）

新北市金山警分局除在易塞路段實施交通管制措施，並呼籲用路人避開塞車尖峰時段，多利用替代道路。（記者林嘉東翻攝）

