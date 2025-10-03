花卉結合甜點！屏市「屏‧花漾市集」登場 中秋連假好去處

「屏‧花漾市集」今起登場，屏東縣長周春米（右）體驗手作花束。（屏東縣政府提供）

迎接中秋連假，「屏‧花漾市集」今（3日）至5日在屏東市萬倉街旁台鐵橋下廊道登場，以花卉與甜點為主題，集結超過100攤特色攤位，首日就吸引大小朋友參加，現場人潮滿滿，熱鬧非凡。

縣長周春米今晚也到場共襄盛舉，邀請民眾利用週末假期到萬倉街散步、逛市集，感受屏東夜晚的新風貌。

活動現場洋溢著花香與甜點香氣，攤位內容多元，從繽紛花藝植栽、乾燥花、永生花，到手工甜點、創意輕食應有盡有，吸引許多家庭、年輕人與遊客駐足。周春米也特別走進手作攤位，體驗「手作花束」DIY，與民眾一同感受悠閒假期的氛圍。

周春米表示，萬倉街鐵道橋下特色廊道於七夕情人節首次推出「屏‧花漾市集」，廣獲鄉親朋友喜愛與支持，因此在中秋連假再度舉辦，這次市集結合甜點、花草植栽與手作特色攤位，讓大家在假期中共享溫馨的節慶氛圍。

周春米指出，自從萬倉街鐵道廊帶打造完成後，不論白天或夜晚，都成為許多民眾休閒散步的新選擇，也為屏東市增添明亮舒適的市容，未來縣府將透過特色市集，為返鄉朋友與團圓家人提供假期的好去處。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，此次市集場域位於復興路至自由路段，每日下午4時至晚間9時舉辦，除有百攤市集外，活動期間還安排不同主題的街頭藝人表演節目，讓民眾逛市集的同時也能享受豐富的藝文娛樂，邀請民眾齊聚萬倉街旁的台鐵特色廊道，共同感受融合購物、休閒與文化藝術的假日盛會。

「屏‧花漾市集」首日就吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

「屏‧花漾市集」10月3日至5日在屏東市萬倉街旁台鐵橋下廊道展開。（記者羅欣貞攝）

除有百攤市集，還有不同主題的精彩表演節目，吸引民眾觀賞。（記者羅欣貞攝）

