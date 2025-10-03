為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    土地公中秋前過生日 !台南大宅聖天宮「擔水餅」 分享添丁之喜

    2025/10/03 22:29 記者吳俊鋒／台南報導
    大宅聖天宮舉辦土地公生慶典，並進行擔水餅活動，長興國小學童一起體驗。（郭鴻儀提供）

    根據民間信仰，中秋節是福德正神的誕辰，台南仁德區的大宅聖天宮農曆8月12日提前為土地公慶生，還舉辦有上百年歷史的「擔水餅」活動，分享添丁之喜。

    今天是農曆8月12日，主祀五府千歲的土庫里大宅聖天宮，依例舉辦「土地公生」慶典，福德正神被迎至廟埕祝壽，信眾準備了豐富的牲禮，以及各式供品，當地的特產「水果餅」更不可或缺。

    受少子女化的影響，今年僅有2戶家中添丁，但誕辰慶典仍相當隆重，擔水餅隨後展開，附近的長興國小師生每年也都到場，進行難得的鄉土教學體驗，氣氛熱烈。

    民進黨市議員郭鴻儀將擔水餅活動列為社區營造的推廣特色，曾爭取經費擴大舉辦，鼓勵親師生參加，讓上百年的信仰習俗能繼續傳承。

    郭鴻像表示，該尊土地公是附近的土庫、許厝與大宅等聚落居民共同供奉，並組成神明會，參加的「福份」約有百戶。

    郭鴻儀說，每當農曆8月12日的土地公賀壽慶典，都會擲筊選取爐主，將神尊迎回供奉1年，而祭拜時，家裡中有生男嬰者，可以準備水果餅，與「福份」們分享添丁喜悅。

    郭鴻儀提到，9年前，土地公入祀大宅聖天宮，且隨著社會演進，為了推廣性別平權，更決議無論生男或女，都能擔水餅；而他今天也擲筊獲選新爐主。

    大宅聖天宮舉辦土地公生慶典，並延續擔水餅的百年習俗，長興國小學童也一起體驗。（郭鴻儀提供）

