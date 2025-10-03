踩動音樂腳踏車！衛武營、成大「EchoCycle」藝術裝置10/10啟用

衛武營攜手成大打造「EchoCycle」藝術裝置。（衛武營提供）

衛武營國家藝術文化中心歡慶7週年，將於第四季完成永續報告書，今與國立成功大學合推「EchoCycle踏聲樂章」藝術裝置，自10日（週五）起在榕樹廣場西側平台，透過藝術與科技跨域結合，民眾踩踏腳踏車，感受聲光律動，體驗低碳藝術生活。

「EchoCycle踏聲樂章」由成功大學科技藝術碩士學位學程副主任林軒丞和學生們合作，打造以永續及音樂為主題藝術裝置，以中央「概念樹」結合7台互動腳踏車組成，是結合聲音創作、燈光回饋與生態意象的公共藝術裝置。

當民眾踩踏腳踏車，透過感測器記錄車輪轉速數據，經由資料處理模組轉換後，觸發音樂與燈光，每台腳踏車對應獨立音軌或樂器，參與者可以單獨演奏，也可與他人協奏，「概念樹」根據互動強度產生燈光變化。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營致力以藝術打造生活永續實踐典範，將於今年底完成永續報告書，是實踐低碳生活與永續行動具體載體，希望讓表演藝術成為推廣永續價值媒介，擴散正向循環。

簡文彬指出，這次與成大團隊合作，正是衛武營將ESG精神落實場館營運與藝術策劃展現，藝術裝置讓觀眾從被動欣賞者轉變為低碳行動參與者，期盼透過藝術引導激發更多人對於環境保護的熱情與想像，讓永續理念在每個人心中萌芽茁壯。

