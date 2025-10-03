為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    踩動音樂腳踏車！衛武營、成大「EchoCycle」藝術裝置10/10啟用

    2025/10/03 22:45 記者陳文嬋／高雄報導
    衛武營攜手成大打造「EchoCycle」藝術裝置。（衛武營提供）

    衛武營攜手成大打造「EchoCycle」藝術裝置。（衛武營提供）

    衛武營國家藝術文化中心歡慶7週年，將於第四季完成永續報告書，今與國立成功大學合推「EchoCycle踏聲樂章」藝術裝置，自10日（週五）起在榕樹廣場西側平台，透過藝術與科技跨域結合，民眾踩踏腳踏車，感受聲光律動，體驗低碳藝術生活。

    「EchoCycle踏聲樂章」由成功大學科技藝術碩士學位學程副主任林軒丞和學生們合作，打造以永續及音樂為主題藝術裝置，以中央「概念樹」結合7台互動腳踏車組成，是結合聲音創作、燈光回饋與生態意象的公共藝術裝置。

    當民眾踩踏腳踏車，透過感測器記錄車輪轉速數據，經由資料處理模組轉換後，觸發音樂與燈光，每台腳踏車對應獨立音軌或樂器，參與者可以單獨演奏，也可與他人協奏，「概念樹」根據互動強度產生燈光變化。

    衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營致力以藝術打造生活永續實踐典範，將於今年底完成永續報告書，是實踐低碳生活與永續行動具體載體，希望讓表演藝術成為推廣永續價值媒介，擴散正向循環。

    簡文彬指出，這次與成大團隊合作，正是衛武營將ESG精神落實場館營運與藝術策劃展現，藝術裝置讓觀眾從被動欣賞者轉變為低碳行動參與者，期盼透過藝術引導激發更多人對於環境保護的熱情與想像，讓永續理念在每個人心中萌芽茁壯。

    透過藝術與科技跨域結合，民眾踩踏腳踏車，感受聲光律動，體驗低碳藝術生活。（衛武營提供）

    透過藝術與科技跨域結合，民眾踩踏腳踏車，感受聲光律動，體驗低碳藝術生活。（衛武營提供）

    當民眾踩踏腳踏車，透過感測器記錄車輪轉速數據，經由資料處理模組轉換後，觸發音樂與燈光。（衛武營提供）

    當民眾踩踏腳踏車，透過感測器記錄車輪轉速數據，經由資料處理模組轉換後，觸發音樂與燈光。（衛武營提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播