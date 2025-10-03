芳苑漢寶蓋飼料廠 村民提14訴求 業者：就這一項無法保證

昱銘公司談判代表（左2）向村民說明公司的營運計畫及防治污染措施。（記者顏宏駿攝）

國內知名飼料廠昱銘公司在彰化縣芳苑鄉漢寶村蓋新廠，並取得建廠執照，但因廠址位於漢寶村人口稠密區，遭村民強烈反對。今天昱銘公司跟村民首度面對面溝通，村民提出「14項訴求」，只要昱銘公司全答應就「放行」。這14項訴求主要規範昱銘公司噪音、粉塵和交通問題，昱銘起初都答應，但村民要求，「萬一當地房地產下跌，昱銘要負責」，就這點，昱銘的談判代表表示無法立即答應、必須帶回公司請示更高層。

昱銘談判代表說，房地產漲跌因素多元，況且村子附近還有多間工廠和大型畜牧場，不可抗力的因素頗多，「我們願意跟村民做好鄰居」，但他們暫無法承諾房地產價格波動。

因為飼料廠恐帶來噪音、空氣、交通問題，今天的說明會，原本村民怒氣沖天，但昱銘公司一開場就承諾提供50個工作機會、每年發放重陽敬老金、每年捐助30萬元的獎助學金，為國小學童營養午餐加雞肉、雞蛋等利多，才讓村民感受到誠意，雙方坐下來好好溝通。

針對村民的疑慮，昱銘公司答應在廠區裝噪音及粉塵的監控器，也同意配合村民做好交通的配套措施，只要公司有違背要求，立即停工。村民羅列14項訴求，談判代表表示，大部分都可以答應，但少部分必須請示高層。

這14項訴求分別為：1.昱銘營運後，必須對漢寶村有正面幫助；2.環保局出面評估營運後對村裡噪音、粉塵、異味的影響；3.廠區必須要防氣爆系統及消防設施和演練計畫；4.保障村民出入安全，由縣府交通處及相關單位提方案；5.縣府、公所、廠方每年召開「監測」說明會；6.消防隊評估營運工安風險；7.警政單位對昱銘車輛出入安全，提出配套措施；8.營運時間自上午7：30至晚間8：30；9.提供漢寶國小師生每年一次健康檢查；10.為村民投保公共意外責任險；11.說明關係企業受罰原因及具體改善措施；12. 保證設廠不會影響漢寶村房地產行情；13.公司經營團隊改組，新團隊必須概括承受上述條件；14.以上訴求，由昱銘公司向彰化地方法院提出公證。

