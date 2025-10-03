長榮航空桃園─美國達拉斯新航線 波音787-9三艙等首度進軍

長榮航空今（3）日開航桃園─達拉斯航線，特別將桃園機場登機門打造成具有德州特色的鄉村風格酒吧。（長榮航空提供）

長榮航空暌違9年再度開闢北美新航點，今天（3日）首航桃園─達拉斯航線，以全新三艙等的波音787-9機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，此外與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作也在首航班上登場，聯名推出全套過夜包、睡衣與拖鞋。

長榮航空董事長林寶水表示，自1998年即開始經營達拉斯貨運航線迄今近30年，隨著達拉斯的經濟與人口快速增長，吸引多家企業進駐，這也成為長榮決定開闢客運直飛航線的契機。

他說，桃園─達拉斯航線初期每週飛航3班，11月18日起增為每週5班，12月15日起升級為每日飛航，屆時每週飛往北美的航班將達94班，是台灣飛航北美航班最密集的航空公司；旅客可利用擁有全球第三大客運旅運量的達拉斯．沃斯堡國際機場，轉機前往美國國內及中南美洲各大城市，未來也希望有更多旅客透過達拉斯航線前來台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

交通部常務次長林國顯表示，長榮航空暌違9年開通第九個北美航點─達拉斯，消息一出便受到旅客和業界的高度期待，長榮航空也多次榮獲各大國際獎項，今年榮獲AirlineRatings.com全球前25大（Top-25）最安全航空公司第7名，也連續10年獲得航空界奧斯卡SKYTRAX五星級航空公司肯定。隨著新航線的開通，期望美國南部或是南美洲的旅客，能經由桃園機場轉機至東北亞或東南亞，從而促進桃園機場的發展與運作。

為歡慶桃園─達拉斯航線首航，長榮航空特別將登機門打造成具有德州特色的鄉村風格酒吧，除了設置達拉斯酒吧拍照區，讓旅客置身其中拍照打卡拿好禮，也將酒吧中著名的小遊戲搬進登機門，包含「飛鏢挑戰」及「一飛直達─達拉斯推球」遊戲，只要完成挑戰就可以將限量好禮帶回家。

此外，旅客只要身著牛仔服飾或攜帶牛仔配件，都可以獲得長榮航空限定的LOGO商品，同時長榮航空也特別準備首航限定好禮「Dallas丹寧棒球帽」送給每位搭乘首航班的幸運旅客。

隨著達拉斯開航，長榮航空直飛北美擴增為9大客運航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及達拉斯，從東岸到西岸，延伸至美加百餘個內陸城巿。

長榮航空設置達拉斯酒吧拍照區，讓旅客置身其中拍照打卡拿好禮。（長榮航空提供）

長榮航空將「飛鏢挑戰」及「一飛直達─達拉斯推球」2項小遊戲搬進達拉斯首航活動現場，只要完成挑戰就可以將限量好禮帶回家。（長榮航空提供）

長榮航空日前發表的法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作服務用品，也在首航班上搶先登場，此次聯名推出全套過夜包、睡衣與拖鞋，展現時尚品味兼具功能性。（長榮航空提供）

長榮航空準備首航限定好禮「Dallas丹寧棒球帽」，送給每位搭乘桃園─達拉斯首航班的幸運旅客，成為接下來旅程的時尚穿搭配件。（長榮航空提供）

