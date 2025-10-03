台南七股潟湖網仔寮沙洲破大洞畫面曝 搶修估年底前發包

丹娜絲暴潮將七股潟湖的青山港沙洲之潮口沖刷破更大。（台南市水利局提供）

丹娜絲颱風暴潮導致台南七股潟湖淤積更嚴重，網仔寮沙洲出現100多米長的新破口，北側青山港沙洲堤岸也有下陷、舊潮口被沖刷變大，蚵農質疑沙子掩蓋也是牡蠣死亡原因之一，台南市水利局爭取行政院災修補助1.2億元，與台江國家公園管理處搶修潮口、新破口，復育沙洲。

台灣最大的七股潟湖是昔日台江內海的遺跡，現為台南蚵主要牡蠣養殖區、生態旅遊景點，也肩負滯洪防災功能，潟湖外圍從北到南有青山港、網仔寮、頂頭額沙洲，潟湖沙洲都列入國家級重要濕地，但沙洲2、30年來流失嚴重，導致沙洲高度降低，潟湖淤積陸化，中央、台南市相關單位採抽砂培厚沙洲、圍籬定砂、砂腸袋、植樹等工法減緩沙洲流失。

七股潟湖的牡蠣在丹娜絲災後的產量銳減8成，養蚵的七股龍山里長王文財說，丹娜絲的大雨造成海水淡化致牡蠣死亡，沙洲受強風暴潮破壞，沙土流入潟湖也造成牡蠣死亡，以網子寮沙洲的新破口就長達近200米，災情慘重，水利單位應該趕快搶修。

台南市水利局指出，丹娜絲暴潮浪高5.7公尺，大浪直接越過沙洲，造成七股潟湖沙洲流失，形成新破口，原來海水進出的潮口也愈破愈大洞，需要緊急搶修。

水利局說，市府上月向行政院爭取七股潟湖沙洲復育短中長期計畫合計經費11.9億元，期以提升七股地區海岸防護能力，有效減緩颱風暴潮倒灌及淹水風險，行政院同意全額補助，其中沙洲短期搶修工程有3件共1.2億元，由水利局和台江管理處執行，應可在年底前發包。

丹娜絲暴潮將七股潟湖的網子寮沙洲沖出100多尺寬度的新破口。（台南市水利局提供）

抽沙培厚沙洲。（記者楊金城攝）

砂腸袋工法阻沙洲流失。（記者楊金城攝）

