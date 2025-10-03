緊握救災國軍官兵的手！光復鄉親淚謝：損失很多 得到更多

光復鄉受災民眾向國軍官兵說，跟國軍握手的感覺是有力又溫暖，雖然受災失去很多，但得到更多，父母在天上也會知道。（國軍提供）

強颱樺加沙導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉，國軍投入救災獲各界高度肯定，陸軍司令部今（3）日發布新聞稿說，「謝謝您，看見國軍的努力」，感謝各界給予國軍打氣加油。在一段影片中，光復鄉受災戶握著官兵的手淚訴，雖然失去很多，但得到的更多，父母在天上也會知道。

陸軍今天說，災情至今，警消醫護及社會各界自發救援的「鏟子超人」們，選擇與國軍官兵攜手投身災區第一線，齊心協助災區逐步回歸生活日常。

陸軍指出，這段期間裡，感謝不吝給予國軍官兵的每句加油、每次握手、每個擁抱、甚至遞上的每瓶水，國人的溫暖支持就是國軍官兵堅定守護的最大動力。

在一段官兵與光復鄉民握手互動的影片中，受災戶說，和國軍握手的感覺，是有力又溫暖。身為光復鄉民，這次受災雖然損失很多，但獲得的更多。她淚訴，雖然真的很辛苦，但有了國軍官兵，這些痛苦都過去了。

陸軍說，災區復原重建的過程不容易，但我們堅信「軍民團結的力量，永遠比風雨更強」，感謝民眾與國軍同行，一起用汗水與熱血為災區撐起希望的天空，成為災區民眾最堅強的後盾。

「迷彩身影是國家安定的重要力量」，國軍說，將持續展現堅定而溫暖的守護力量，捍衛國家、守護人民，並與地方政府、民眾並肩努力，一起讓家園恢復往昔的安定與美麗。

國軍第二、三、四、五作戰區及海軍陸戰隊指揮部今天持續協助花蓮地區災後復原，並採兵力梯次輪替方式，以高效率執行救災工作，展現國軍不畏艱難、堅守崗位的精神。

二作戰區說，經連日清理，光復鄉市容已逐漸恢復原貌，然為防範災後可能的疫情威脅，化學兵部隊持續執行環境消毒作業；部分官兵深入巷弄，協助災民搬運大型廢棄物，全力支援地方加速恢復家園，攜手鄉親加速重建腳步，力求在中秋節前恢復美麗家園。

陸軍說，災區復原重建過程不容易，但堅信「軍民團結的力量，永遠比風雨更強」，感謝民眾與國軍同行。（國軍提供）

陸軍司令部說，國人的溫暖支持，是國軍官兵堅定守護的最大動力。（國軍提供）

鄉親對國軍鏟子超人比讚。（國軍提供）

月台上趕赴救災的國家弟兄。（國軍提供）

鄉親歡迎協助救災國軍弟兄。（國軍提供）

國軍弟兄趕赴災區。（國軍提供）

國軍出動機具協助整理災區。（國軍提供）

