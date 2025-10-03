光復災區進入復原階段、志工先緩緩？小蜜蜂接送協助偏遠部落

志工們靠沙灘車等小蜜蜂被載送進入部落，協助清理家戶和環境。（記者王錦義攝）

中秋節有意到花蓮光復災區幫忙的志工，中央及花蓮縣政府都希望「考慮一下」、「緩一緩」，現階段以具有水電及木工等專長為主；但光復火車站前仍有小蜜蜂提供接送，目的地則是較偏遠的部落。

有志工說，今天看了Thread與臉書上回報，早上搭火車到達光復車站，在站前志工分配站報到、等待分發，有穿著慈濟衣服的工作人員走近寒暄，「志工已經很滿了，現在不太需要了，早一班的都分派工作完了，現在排隊要等很長的時間」，讓他們排隊排得有點心慌。

還有志工表示，穿著花蓮縣政府背心的工作人員，對著排隊的民眾喊 ：「災區的清理狀況已逐步完成，不需要這麼多的志工，後面還在排隊的志工們可以先行離開，去其他地方走走」。

有志工不死心，發現車站旁有「小蜜蜂」在招募志工、號召到較遠的部落幫忙，但必須讓他們隨機安排，再遠都會負責以機車或沙灘車載運。

志工說，「我們只是想來幫忙，去那裡協助都沒有問題！」然後就被越野摩托車載著「深入」離光復火車站車行10分鐘以上的災區，後來他們在部落碰到不少志工，全都是小蜜蜂載來的。

志工建議，如果真心要幫忙，建議直接去車站旁邊找小蜜蜂，請他們直接把人載到需要的災民家中，絕對比花蓮縣政府有效率。

負責載送志工進入部落幫忙的小蜜蜂。（記者王錦義攝）

