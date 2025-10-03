為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紓解鏟子超人疲憊 台鐵「清潔超人」清洗列車畫面曝光

    2025/10/03 21:28 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，全台各地「鏟子超人」搭台鐵趕赴光復鄉支援救災，清除整天後在回到台鐵列車，泥沙往往弄髒車子。台鐵也在臉書上放「清潔超人」打掃畫面，包括EMU3000型新自強號、普悠瑪號等列車，並感謝每一位認真付出的清潔超人。

    台鐵公司表示，當救災超人完成任務，帶著泥濘與疲憊上車，留下的是希望的印記；而車輛清潔人員，正是讓疲憊得以被溫柔釋放的清潔超人，當列車暫歇，清潔超人得迅速上場，展開與時間賽跑的清掃任務。

    台鐵公司表示，面對連日救災疏運所累積的泥土和污漬，這份任務的辛勞較平日加倍繁重，但清潔超人們仍不畏艱辛、使命必達，不只為了恢復車廂整潔，更是期盼所有放下泥濘、亟需休息的志工們，能安心地在潔淨的座椅及車廂中，暫時卸除重擔，使能量重新集結。

    台鐵公司也建議志工們，在台鐵光復站上車前，可先在車站廁所前廣場簡易沖洗、清潔鞋子；台鐵公司也會在車子進機務段後做全車清潔。

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播