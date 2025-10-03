紓解鏟子超人疲憊 台鐵「清潔超人」清洗列車畫面曝光

台鐵「清潔超人」清理EMU3000新自強號列車、普悠瑪號列車。（台鐵公司提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，全台各地「鏟子超人」搭台鐵趕赴光復鄉支援救災，清除整天後在回到台鐵列車，泥沙往往弄髒車子。台鐵也在臉書上放「清潔超人」打掃畫面，包括EMU3000型新自強號、普悠瑪號等列車，並感謝每一位認真付出的清潔超人。

台鐵公司表示，當救災超人完成任務，帶著泥濘與疲憊上車，留下的是希望的印記；而車輛清潔人員，正是讓疲憊得以被溫柔釋放的清潔超人，當列車暫歇，清潔超人得迅速上場，展開與時間賽跑的清掃任務。

台鐵公司表示，面對連日救災疏運所累積的泥土和污漬，這份任務的辛勞較平日加倍繁重，但清潔超人們仍不畏艱辛、使命必達，不只為了恢復車廂整潔，更是期盼所有放下泥濘、亟需休息的志工們，能安心地在潔淨的座椅及車廂中，暫時卸除重擔，使能量重新集結。

台鐵公司也建議志工們，在台鐵光復站上車前，可先在車站廁所前廣場簡易沖洗、清潔鞋子；台鐵公司也會在車子進機務段後做全車清潔。

