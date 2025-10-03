鳳山鳥松再爆農地回填廢棄物 高市環保局重罰2地主各300萬

高雄鳳山、鳥松區交界一處農地遭人非法回填堆置廢棄物。（北門里河川巡守隊提供）

高雄市再爆農地遭非法回填堆置廢棄物！鳳山區北門里河川巡守隊發現，鳳山、鳥松區交界一處農地遭人非法回填堆置廢棄物700立方公尺，面積420平方公尺相當於1座籃球場大小，尤其周邊都是農田，堆置量又高於路面及排水溝，大雨恐影響排水，擔心污染環境及淹水。環保局今依廢清法重罰2名地主各300萬元並移送法辦，全案將會同檢警擴大偵辦；都發局也將開罰6萬至30萬元，限期1個月恢復原狀，違者加重處罰並移送法辦。

北門里河川巡守隊長期守護鳳山溪，於鳳山、鳥松區交界溪畔一處都市計畫區農地，發現遭人非法回填堆置廢棄物，甚至大白天出動怪手開挖、行徑囂張。環保局今以圓鍬開挖土石方夾雜廢樹枝、廢纖維布、磚塊、磁磚等廢棄物700立方公尺，面積420平方公尺相當於1座籃球場大小，查獲2名地主違法卻不願交代廢棄物來源，今依廢清法重罰2人各300萬元並移送法辦，同時採樣送驗重金屬，大約一週可知檢驗結果。

請繼續往下閱讀...

北門里河川巡守隊表示，鳳山、鳥松交界一帶下大雨容易淹水，這處農地位於道路旁，廢棄物堆置量高於路面及排水溝，恐導致雨後土石流入排水溝、影響地方排水功能，連帶加劇地方淹水，危害周遭農地生產環境；尤其周邊都是稻田，擔心廢棄物污染環境，要求市府不只開罰並移送法辦，應監督地主或揪出行為人，盡快清除廢棄物，避免造成地方淹水及環境污染。

此外，農業局認定農地非農用，都發局認定違反都市計畫法，將通知地主到案說明，開罰6萬至30萬元，並勒令停止使用，要求恢復原狀，限期1個月改善，如未改善按次加重處罰，並移送法辦。

違法回填堆置廢棄物700立方公尺，面積420平方公尺相當於1座籃球場大小。（北門里河川巡守隊提供）

環保局現場丈量廢棄物堆置量。（民眾提供）

環保局現場稽查發現廢纖維布等廢棄物。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法